Mesmo longe da fama, filha de Ana Maria Braga soma polêmicas

Mariana Maffeis, 40 anos, filha de Ana Maria Braga, leva um estilo de vida bem diferente da mãe famosa. A herdeira vive anonimamente no interior de São Paulo, ao lado do marido e dos filhos, e é adepta a uma filosofia minimalista e ligada à natureza, o que causa curiosidade no público. E recentemente, ela até causou polêmica ao dar opiniões negacionistas e anticientíficas.

Em sua página no Instagram, onde soma mais de 100 mil seguidores, Mariana se declarou contra a vacinação da Covid-19 ao ser questionada por um seguidor no início de dezembro. Mariana Maffeis respondeu a um comentário deixado em uma de suas fotos e afirmou que achava a campanha "absurda total". "Agenda satanista. Contramão do mundo!", escreveu.

Ela também indicou que os seguidores checassem perfis de médicos que questionam a eficácia das vacinas e as consideram "venenos para o corpo" e até as relacionam com distúrbios mentais, como o autismo.

Diante da polêmica, a herdeira publicou um vídeo se defendendo e pedindo para que os internautas parassem de envolver Ana Maria Braga na situação. No entanto, a filha da apresentadora não citou que o Brasil teve mais de 700 mil mortes de pessoas vítimas do vírus.

No Brasil, um estudo conduzido pela Universidade Estadual de Londrina, pela Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, pela Universidade Federal de São Carlos e pela Faculdade de Medicina Albert Einstein dos Estados Unidos mostrou que 75% das mortes por Covid-19 registradas nos primeiros dez meses de 2021 ocorreram em pessoas que não foram vacinadas contra a doença.

Quem é a filha de Ana Maria Braga?

Maffeis é adepta à filosofia Vedanta Vaishnava e vive de forma "natureba", longe das grandes cidades e valorizando o autoconhecimento. Atualmente, ela é professora de hatha yoga e mora na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo.

O que também chama a atenção do público é o estilo de vida que ela leva com a família. Mãe de quatro filhos, ela optou por trazer as crianças ao mundo através do parto ecológico. As primeiras herdeiras, Joana, de 12 anos, e Maria, de 9, são frutos do casamento com Paschoal Feola, seu ex-marido. Já Varuna, 2, e a nova bebê, que não teve o nome divulgado, são com seu atual esposo, Badarik González, com quem mantém uma relação há três anos.

Na contramão da filha, Ana Maria Braga defende vacinas

Ana Maria Braga já deixou claro várias vezes, principalmente durante o programa Mais Você, que é a favor da campanha e até criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo atraso na aquisição das vacinas. A apresentadora também afirmou que foi infectada pela Covid-19 e, caso não tivesse se vacinado, poderia ter enfrentado complicações graves.

Em maio de 2021, no Mais Você, foi mostrada uma matéria sobre os Estados Unidos, que naquela época começavam a reabrir os comércios após o início da vacinação, e ela afirmou que, se o Brasil não estivesse atrasado, o mesmo poderia ter sido feito com mais antecedência no país.

“Se a gente tivesse um plano de vacinação que permitisse que 70% da população já tivesse sido vacinada, porque temos um sistema de distribuição de vacinas muito eficiente em todo o Brasil. Tudo está parado porque não tem vacina. Todos os problemas econômicos são causados pela falta da vacina", disse.

Em junho de 2022, a apresentadora ficou algumas semanas afastada do comando do programa após ter sido diagnosticada com Covid e, ao retornar, afirmou que teve apenas sintomas leves porque estava com a caderneta em dia,