20 frases de Ana Maria Braga para refletir

Ana Maria Braga no Mais Você - Foto: Reprodução/Rede Globo

Apresentadora gosta de abrir o Mais Você com frases de reflexão

Ana Maria Braga sempre abre o programa Mais Você com frases motivacionais para seus espectadores. A apresentadora também costuma usar o humor para trazer pensamentos que estimulam a reflexão e principalmente o amor próprio. As frases de Ana Maria Braga já viraram tradição do programa matinal da Globo.

Veja: Deserdada pelo pai? Veja 6 curiosidades sobre Ana Maria Braga

Citações e frases de Ana Maria Braga

Se não brilha mais, não insista. Lâmpada queimada não se arruma, se troca.

Não busque alguém que te complete. Encontre alguém que te aceite com os pedaços que faltam.

Você fracassa quando a xícara bonita é só para a visita e o copo de requeijão é para você.

Pior que cuspir no prato que comeu é voltar a comer no prato que cuspiu.

Na vida saiba diferenciar quem é luz de quem é gambiarra.

Tem gente que é tão chata que, se gritar em uma caverna, nem o eco responde.

Pare de tentar ser a pessoa certa para os outros. Seja a pessoa certa para você!

Relacionamento é igual escola: se não tiver química e física, acaba virando história!

Você pode seguir a vida ou seguir o baile. Só não pode seguir sofrendo.

Não gaste palavras com quem não escuta. Não gaste sua vida com quem não te merece.

Amizade é igual pijama, quanto mais velho fica, melhor é.

Crie ondas de coisas boas. Porque elas vão, mas voltam.

Falsidade é a arma de quem tem falta de coragem.

Toda máscara tem um buraco por onde escapa, inevitavelmente, a verdade.

O vacilo do malandro é achar que só a mãe dele faz filho esperto.

Não se preocupe com o que as pessoas pensam. Elas não fazem isso com frequência.

A má notícia é que o tempo voa. A boa é que você é o piloto.

Palavras bonitas se tornam descartáveis perto de atitudes estúpidas.

Se você não mudar o que você faz hoje, todos os amanhãs serão iguais ao que você faz hoje.

A pior ambição do ser humano é desejar colher os frutos do que nunca plantou.

Como Ana Maria Braga começou?

Antes de se tornar o principal rosto das manhãs da Globo, Ana Maria Braga trilhou um longo caminho. A apresentadora de 73 anos contou em entrevista ao extinto programa Esquenta, em 2015, que foi deserdada pelo pai pois queria estudar - o patriarca era contra a vontade da filha. "Fugi com 18 anos, pulei a janela e tudo mais. Queria estudar, fazer faculdade, e o meu pai disse 'que não, filha dele, não iria estudar'", relatou.

O que muitos não sabem é que Ana sonhava em cursar Medicina antes de seguir o caminho da comunicação. Ela chegou a cursar biologia primeiro antes de trocar a graduação para Jornalismo, carreira que lhe rendeu muito sucesso. Ao longo de sua trajetória, a loira passou pela TV Rio Preto, TV Bandeirantes e pela TV Tupi.

Seu maior sucesso até então foi em 1992, quando foi contratada pela Record e se tornou a apresentadora do programa Note e Anote ao lado de Louro José. Em 1999, foi contratada pela Globo e passou a comandar o Mais Você, onde permanece até hoje.

Além das tradicionais frases motivacionais, Ana Maria Braga também é lembrada pelos bordões como 'Acorda, Menina', 'Solta os cachorros' e por passar de baixo da mesa quando o prato preparado por ela fica muito bom.

O Mais Você também conta com a presença do Louro José, interpretado por Tom Veiga até 2020. Após a morte do famoso, o programa trouxe o personagem de volta mas sob o nome de Louro Mané, vivido por Fábio Caniatto.

Veja: Quem é o namorado da Ana Maria Braga hoje