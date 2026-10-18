Celebridades

Lua Blanco era casada e tinha filhos? Saiba detalhes da vida pessoal da atriz

Atriz faleceu aos 39 anos

Escrito por Anny Malagolini
Lua Blanco sonhava em ser mãe Foto: Instagram
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A morte de Lua Blanco, aos 39 anos, neste domingo (18), despertou homenagens de fãs que acompanharam sua trajetória na televisão e na música. Conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, a atriz mantinha a vida pessoal longe dos holofotes e construiu uma trajetória marcada por relacionamentos conhecidos do público.

Lua Blanco não era casada oficialmente e não tinha filhos. A artista, no entanto, mantinha um relacionamento de longa duração com o roteirista Leandro Soares, com quem chegou a morar junto. Os dois assumiram o namoro em setembro de 2016, passaram por uma breve separação no ano seguinte e reataram pouco tempo depois.

Lua Blanco sonhava em ser mãe

Embora não tivesse filhos, Lua já havia falado sobre o desejo de ser mãe. A artista compartilhava com o público momentos da carreira e da rotina, mas preservava parte de sua intimidade. Nascida em 5 de março de 1987, Lua era filha do músico Billy Blanco Jr. e da musicista Maria Claudia Blanco. Ela cresceu em uma família numerosa, com cinco irmãos, e teve contato com a música desde a infância.

A notícia de sua morte foi confirmada pelos familiares nas redes sociais neste domingo. Segundo o comunicado, a atriz enfrentava um câncer nos últimos meses e passou o período final cercada pelo carinho de amigos e parentes.

A família pediu respeito e privacidade durante o luto. A partida da artista provocou comoção entre admiradores que acompanharam seu trabalho na televisão, no teatro e na música.

Arthur Aguiar lamenta morte de ex-namorada

Arthur Aguiar usou as redes sociais para lamentar a morte da ex-namorada. A atriz e cantora enfrentava um câncer havia alguns meses, segundo as informações divulgadas sobre sua morte. Nos Stories do Instagram, o ator publicou uma fotografia ao lado de Lua e recordou o último encontro dos dois.

“Essa foi a última vez que a gente se viu… Que bom que ainda em vida tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos tudo. Que Deus te receba de braços abertos e conforte o coração de todos que ficaram”, escreveu.

A fotografia foi registrada em fevereiro de 2024. Na ocasião, Lua também compartilhou a imagem em seu perfil oficial e comentou: “Botando papo em dia”.

A homenagem de Arthur repercutiu entre os fãs do antigo casal, que acompanhou o relacionamento dos artistas durante o período em que trabalhavam juntos na novela juvenil da Record.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Lua Blanco morre após lutar contra câncer

Atriz de Rebelde, Lua Blanco morre após lutar contra câncer aos 39 anos

cantor netinho

Morre Netinho, cantor que marcou o axé com o sucesso Milla

Mãe de Eliana 87 anos namorado de 24 anos

Mãe de Eliana, de 87 anos, namora influenciador Noé de 24 anos

vini e virginia terminaram

Por que Vini Jr. e Virgínia terminaram de novo?

César Tralli saiu da globo

César Tralli vai sair da Globo? Saiba o que se sabe sobre futuro do jornalista

mensagens entre Luciano Huck e Vorcaro

Veja as mensagens entre Luciano Huck e Vorcaro reveladas pela PF

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes