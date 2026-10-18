Lua Blanco era casada e tinha filhos? Saiba detalhes da vida pessoal da atriz

A morte de Lua Blanco, aos 39 anos, neste domingo (18), despertou homenagens de fãs que acompanharam sua trajetória na televisão e na música. Conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, a atriz mantinha a vida pessoal longe dos holofotes e construiu uma trajetória marcada por relacionamentos conhecidos do público.

Lua Blanco não era casada oficialmente e não tinha filhos. A artista, no entanto, mantinha um relacionamento de longa duração com o roteirista Leandro Soares, com quem chegou a morar junto. Os dois assumiram o namoro em setembro de 2016, passaram por uma breve separação no ano seguinte e reataram pouco tempo depois.

Lua Blanco sonhava em ser mãe

Embora não tivesse filhos, Lua já havia falado sobre o desejo de ser mãe. A artista compartilhava com o público momentos da carreira e da rotina, mas preservava parte de sua intimidade. Nascida em 5 de março de 1987, Lua era filha do músico Billy Blanco Jr. e da musicista Maria Claudia Blanco. Ela cresceu em uma família numerosa, com cinco irmãos, e teve contato com a música desde a infância.

A notícia de sua morte foi confirmada pelos familiares nas redes sociais neste domingo. Segundo o comunicado, a atriz enfrentava um câncer nos últimos meses e passou o período final cercada pelo carinho de amigos e parentes.

A família pediu respeito e privacidade durante o luto. A partida da artista provocou comoção entre admiradores que acompanharam seu trabalho na televisão, no teatro e na música.

Arthur Aguiar lamenta morte de ex-namorada

Arthur Aguiar usou as redes sociais para lamentar a morte da ex-namorada. A atriz e cantora enfrentava um câncer havia alguns meses, segundo as informações divulgadas sobre sua morte. Nos Stories do Instagram, o ator publicou uma fotografia ao lado de Lua e recordou o último encontro dos dois.

“Essa foi a última vez que a gente se viu… Que bom que ainda em vida tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos tudo. Que Deus te receba de braços abertos e conforte o coração de todos que ficaram”, escreveu.

A fotografia foi registrada em fevereiro de 2024. Na ocasião, Lua também compartilhou a imagem em seu perfil oficial e comentou: “Botando papo em dia”.

A homenagem de Arthur repercutiu entre os fãs do antigo casal, que acompanhou o relacionamento dos artistas durante o período em que trabalhavam juntos na novela juvenil da Record.