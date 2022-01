Tiago Leifert revelou que filha está com câncer em post no Instagram - Foto: Reprodução/Instagram/@tiagoleifert

Lua, filha de Tiago Leifert está com câncer nos olhos. A criança de 1 e 3 meses foi diagnosticada com “retinoblastoma” e, em vídeo divulgado sábado, 29 de janeiro, o jornalista e a esposa, Daiana Garbin, anunciara tratamento na primogênita e alertaram os pais sobre a doença.

Filha de Tiago Leifert está com câncer

Em vídeo divulgado no Instagram na manhã de sábado, 29, Tiago Leifert e Daiana Garbin contaram como descobriram que Lua está com retinoblastoma, tipo raro de tumor nos olhos. A jornalista disse que no caso de sua filha com Tiago Leifert, o câncer é bilateral, ou seja, a menina está com um tumor em cada olho.

O assunto vinha sendo mantido em segredo pela família e a possibilidade de tornar o diagnóstico público foi discutido entre o casal, até que foi decidido que seria melhor alertar as pessoas sobre a doença. Leifert explicou que por se tratar de uma doença que atinge a criança nos primeiros anos de vida, muitos pais não percebem os sinais cedo, o que pode ser grave. “É muito difícil descobrir esse câncer e é por isso que estamos gravando esse vídeo para vocês”, disse Daiana.

Lua está em tratamento, durante o vídeo o casal mostrou um pouco a criança e tranquilizou os fãs ao dizer que a garota está bem.

Nos comentários da publicação, o ex-apresentador recebeu mensagens de apoio de ex-participantes do reality show. “Minhas orações para vocês, vai dar tudo certo. Tô na torcida”, disse Felipe Prior, do BBB 20. Mahmoud Baydoun, do BBB 18, escreveu: “muita força e energia positiva para vocês”.

“Muita força e energia positiva para vocês, já deu certo”, comentou Kaysar, também do BBB 18. Outros famosos também fizeram comentários, como Mariana Rios, Lulu Santos, Marcos Mion, entre outros.

Assista o vídeo:

Por que Tiago Leifert saiu da Globo

Em setembro de 2021, Tiago Leifert anunciou que estava deixando a TV Globo após 15 anos na emissora. O apresentador publicou um texto explicando um pouco mais sobre sua saída do canal, mas não deu detalhes sobre o motivo.

Tiago não estaria a frente do BBB 22, mas apresentaria a nova temporada do The Voice no final de 2021, porém, acabou deixando o programa musical antes do final da temporada. No final do vídeo que fez ao lado da esposa, Tiago Leifert contou que a descoberta do câncer de sua filha foi o que o impediu de trabalhar até o final do The Voice.

Agora em 2022, o jornalista contou que estava se mudando do Rio de Janeiro. Nos stories do Instagram, o apresentador mostrou imagens do apartamento vazio e agradeceu os 5 anos que passou na cidade maravilhoso. O casal agora está em São Paulo.