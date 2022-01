BBB 22 estreia em 1 semana; veja 7 mudanças do reality

Falta uma semana para o BBB 22 começar e a nova temporada do reality show já está fazendo barulho. Muito aguardada, a edição vai novamente mesclar o elenco entre famosos e anônimos e contará com mudanças. Enquanto aguardamos pela estreia da vigésima segunda edição do programa, que tal se preparar para este grande evento com as principais informações do Big Brother Brasil de 2022?

BBB 22 terá 7 mudanças

O apresentador novo não é a única mudança no Big Brother Brasil 2022. A nova edição terá suas diferenças em relação as demais temporadas e promete surpreender.

Botão de desistência: uma das mudanças mais aguardadas desta temporada é o botão que ficará no confessionário. O objetivo é que ele seja apertado por qualquer participante que optar por desistir do reality show.

Cinema do líder: agora, tudo o que os brothers assistirem no Cinema do Líder será também exibido na TV Globo. O público poderá conferir a Sessão Cinema do Líder todas as terças-feiras a noite. O horário exato da exibição ainda não divulgado pela emissora.

Liderança: Tadeu Schmidt revelou que agora o líder da semana terá ainda mais regalias, porém, o apresentador não disse quais serão as novas vantagens do participante que conquistar a coroa da semana.

Estalecas no BBB 22: nesta edição que falta uma semana para começar, haverá mais de um uso para as estalecas. Além das compras semanais da casa, os participantes poderão pagar por itens para as festas do confinamento.

Novo quadro: o ator e humorista Paulo Vieira agora integra o programa, ele ganhará um quadro intitulado ‘Big Terapia no reality show.

C.A.T BBB: antes apresentado por Rafael Portugal, o quadro humorístico sobre a central de reclamações do telespectador agora será comandado por Dani Calabresa.

Big Brother Brasil – A Eliminação: o programa da Multishow que entrevista os eliminados da semana ganhou mudança no quadro de apresentadores. Bruno de Lucca continua na atração, mas Vivian Amorim é substituída por Ana Clara.

Falta uma semana para o BBB 22, que dia começa?

A nova edição vai estrear no dia 17 de janeiro, depois da exibição da novela Um Lugar ao Sol. Tadeu Schmidt agora comandará a atração, ele assumiu o lugar de Tiago Leifert, que anunciou em 2021 que não voltaria a apresentar o reality show.

O BBB é exibido de domingo a domingo, a transmissão dos programas diários podem variar entre às 22h00 e 23h00. A programação da TV Globo pode passar por alterações devido ao cronograma de atrações da emissora, assim é comum que os horários do Big Brother não sejam os mesmo todos os dias.

Onde fica a casa do Big Brother Brasil?

A casa mais vigiada do Brasil fica em uma parte dos estúdios Globo, o famoso Projac. O local é no bairro de Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro, região de Jacarepaguá.

A construção é próxima ao Morro da Pedra Negra, no Maciço da Pedra Branca, e pode ser avistada de longe por quem faz trilha pelo local. Não é permitido o acesso do público ou qualquer pessoa fora da produção do programa ou eventuais convidados.

Como assistir o BBB 22

Falta uma semana para o BBB 22 e o Big Brother Brasil vai disponibilizar 11 câmeras da casa, para você pode acompanhar o reality show 24 horas por dia. Para isso, será necessário ser assinante de qualquer pacote da Globoplay – Os valores do streaming variam de R$ 19,90 a R$ 84,90.

Para quem tem televisão por assinatura em casa também é possível conferir o confinamento ao vivo. Aos interessados, será necessário entrar em contato com a empresa que presta serviço na sua região e pedir pelo pacote do “Pay Per View do BBB“. Os preços vão variar de acordo com cada operadora de TV a Cabo, depois de contratado o pacote, as câmeras da casa ficarão disponíveis na sua televisão, como se fosse um canal qualquer.

Participantes do BBB 22

A TV Globo ainda não afirmou quantos participantes serão confinados no reality show a partir do dia 17 de janeiro. O que se espera até agora é que no total sejam 20 competidores, sendo eles 10 famosos e 10 anônimos. A teoria surgiu por causa de dois spoilers de Boninho no Instagram.

Em uma de suas publicações, o diretor disse que tirou uma foto no mesmo lugar que os 20 brothers do elenco. “Está aí a cadeira elétrica! Os 20 passaram por aí. Falei 20?”, comentou. Além disso, ele também divulgou durante uma série de spoilers os números “2022 – 22”. Por alguns fãs do programa, foi interpretado que o spoiler seria a separação dos números, o que deixaria sobrando apenas o 20.

