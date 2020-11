Ludmilla anuncia música com Valesca Popozuda e mais funkeiras

Ludmilla reuniu um time de funkeiras para a música “Rainha da Favela“. O feat conta com Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda, MC Carol e MC Kátia.

O lançamento será na realizado no Prêmio Multishow, na próxima quarta-feira (11). Como estratégia de divulgação, cada cantora publicou a foto de uma das colegas, fazendo uma homenagem. “Ludmilla faz parte dessa geração sem medo! Que usa a voz para cantar e para lutar. Ela vai do pop ao pagode, mas é e defende o funk”, escreveu MC Carol.

Como é a divulgação da música da Ludmilla?

No Instagram, Ludmilla postou foto da Tati Quebra Barraco e deixou seu recado para ela. “Quando eu ainda nem pensava em cantar, Tati Quebra Barraco já fazia um corre incrível no mundo do funk. Ela abriu muitas portas para que tantas outras mulheres pudessem chegar e arrasar. Quebrou barraco, quebrou padrões, quebrou estereótipos e continua quebrando tudo, “botando a chapa quente”. Pra mim, Taty é uma Rainha.”

MC Kátia também recebeu homenagem

“Hoje vim aqui falar dela que é a pioneira das fiéis a MC Kátia! Fiel do funk e fiel para o funk! Mc Katia foi quem veio em defesa das fiéis meu amô, cria também desse movimento. E ela segue na luta “entre becos e vielas” mostrando que não existe nada que uma mulher funkeira não possa fazer! Por isso merece todas as homenagens.

Pra mim, Katia, é uma Rainha”, escreveu Tati Quebra Barraco.

Valesca Popozuda está no feat com Ludmilla

“Valesca Popozuda é musa pra massa funkeira e pra mim! Já quiseram colocar ela como a polêmica, mas ela foi lá e mostrou que pra esse mundo torto, polêmica é ser uma mulher empoderada, posicionada e bem resolvida! Nossa Popozuda mostrou lá atrás e mostra até hoje que a mulher pode e tem que ser o que quiser. Me fez acreditar que “My pussy mata rindo” e também é o poder. Pra mim, Valesca é uma Rainha!” O texto foi publicado no Instagram da MC Kátia.

MC Carol

“Ela chegou chegando e ai de quem ficar na frente! MC Carol é mulher, negra, funkeira e uma potência da nova geração principalmente para falar sobre problemas sociais, elevar a mulher, o funk, a favela e também fazer rir muito com o seu talento e bom humor. “Respeita o serviço, nego” que ela é braba!! Carol, pra mim vc é uma Rainha”, escreveu Valesca Popozuda.

Ludmilla

MC Carol fez sua homenagem para Ludmilla. “Faz parte dessa geração sem medo! Que usa a voz para cantar e para lutar. Ela vai do pop ao pagode, mas é e defende o funk. E posso falar? Me identifico com quem já chega chegando, “causando um zum zum zum”. Lud não veio a esse mundo a passeio e sabe disso . Por isso que pra mim, Lud é rainha!”