Marcelinho Carioca tem filhos? Conheça a família do ex-Corinthians

Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, Marcelinho Carioca, 51 anos, se afastou dos gramados há mais de uma década, mas continua sendo amado pelo público, que hoje também pode acompanhar seus filhos no mesmo esporte. Saiba quem são os herdeiros do "Pé de Anjo".

Quem são os filhos de Marcelinho Carioca?

Marcelinho Carioca é pai de três: Lucas Surcin, Marcella Surcin e Matheus Surcin, frutos de seu relacionamento com a ex-esposa Ana Cristina, com quem foi casado durante a década de 1990.

O mais velho dos herdeiros do futebolista é Lucas, de 30 anos de idade. Ele seguiu os passos do pai na carreira do futebol e é volante. Ele já passou por times como Audax - RJ e São José, e hoje é do São Caetano.

No último ano, o atleta foi emprestado e jogou pelo Rio Branco AC, time que chegou na final da Copa ES Sicoob, em agosto de 2023.

Por conta de Lucas, Marcelinho Carioca já é até avô, isso porque o primogênito do ex-jogador já é pai de duas crianças, Lucca, de 8 anos, e Louise, de 2 anos. O jogador é casado com Caroline Antunes, que não é famosa, há 8 anos.

Na mídia e nas redes, Lucas fala muito bem de Marcelino Carioca e diz que é fã do patriarca. Em entrevista ao programa Virando o Jogo, na rádio Marcelinho Carioca, em setembro, o rapaz disse que nem sempre seu pai pôde estar presente durante sua infância por conta do trabalho, mas que recompensa o tempo perdido estando sempre por perto para os netos.

O outro filho de Marcelinho Carioca que também é jogador de futebol é Matheus Surcin, de 25 anos. O rapaz é lateral e volante e também esteve na última temporada no Rio Branco, emprestado de seu time, o São Caetano, assim como o irmão. Ele já passou pelo Bangu AC e o Capital CF.

Marcelinho Carioca também é pai de Marcella, que é gêmea de Matheus. A jovem não é do mundo do esporte como os irmãos e é bem mais discreta, por isso mantém sua conta no Instagram fechada para amigos e familiares.

Marcelinho Carioca atualmente não é casado, o romance mais recente do famoso foi divulgado na mídia em 2019, quando ele namorou Leyla Kraulich.

O romance se tornou publico na ocasião depois de uma foto publicada na rede social da sulista, segundo noticiou o Gaúcha ZH na época. O ex-jogador não fala muito de seus romances em entrevistas e não mostra nas redes sociais nenhum novo relacionamento.