Mariana Ximenes revela que perdeu virgindade com Caio Blat

A atriz Mariana Ximenes teve uma conversa íntima com Theodoro Cochrane, para seu canal no Youtube. Durante a conversa que foi ao ar ontem, ela revelou que perdeu a virgindade aos 16 anos.

‘Foi no susto’, diz Mariana Sobre perda da virgindade

Em bate papo, Mariana Ximenes revelou que namorava com Caio Blat, quando perdeu a virgindade. Questionada se tinha sido com o ator, ela respondeu que sim, constrangida.

“Fiquei com ele dos 15 aos 18 anos. Perdi a virgindade com 16, 17. Não foi planejado. Foi no susto. Mas sempre tivemos [eu e meus pais] muita conversa em casa”, afirmou a artista.

Cenas de nudez ao longo da carreira de Mariana Ximenes

No ar em ‘Haja Coração’, a atriz afirmou que já se sentiu desconfortável em certas cenas de nudez. “Tem cenas que você não precisa estar completamente nua. Tem cenas que eu coloquei tapa-sexo e pediram pra tirar, aí falei ‘pera aí’. Disseram que ia aparecer, mas é só fazer não aparecer”, explicou ela.

Embora nunca tenha feito pornô, Mariana Ximenes afirmou que não descarta a ideia caso faça sentido para ela. “Se está servindo para contar a história, por que não? Caso o Lars Von Trier me chamasse, iria sem dúvida, mas pornô depende. Depende do roteiro, da personagem”, explicou.

A atriz pretende ser mãe?

Outro assunto que surgiu, foi sobre maternidade. Neste sentido, Mariana Ximenes, de 39 anos, disse que pretende ser mãe, mas ainda não encontrou o parceiro ideal.

“Tenho muita, sou madrinha de 6 crianças. Mas não encontrei o parceiro certo, não que isso seja necessário”, explicou. “Tenho vontade de ter meu e também adotar, mas também não tenho pressa. Tenho vontade de ter uma história de amor e construir uma família”, explicou ela.

Namoro de Mariana Ximenes e Caio Blat

A breve história de amor de Mariana e Caio aconteceu em 1998, quando os dois contracenaram juntos na novela ‘Fascinação’ do SBT. Mais tarde, os dois atuaram em ‘Andando nas Nuvens’.

“Foi um grande amor, meu primeiro amor. A gente namorou quando nós éramos adolescentes. A gente trabalhava muito junto. Viemos para o Rio juntos, namorando, e fizemos casal na primeira novela. Aí depois cada um seguiu o caminho. Fico feliz de ver que mulher linda e talentosíssima se tornou”, contou Caio, no extinto Vídeo Show.

Vale destacar que o ator foi casado com Maria Ribeiro, de quem se separou em 2017. No entanto, o divórcio saiu apenas em agosto deste ano. Atualmente, ele pretende se casar com Luisa Arraes.