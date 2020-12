Mariana Ximenes e Baldasserini gravam final inédito de Haja Coração

Com a reprise de ‘Haja Coração’ sendo gravada, a Globo optou por algumas mudanças. Em um flagra de Mariana Ximenes e João Baldasserini, os dois foram vistos gravando cenas. Nas fotos, foi possível ver que estavam realizando um final alternativo para a trama.

Saiba como será o novo final de ‘Haja Coração’

Diferente da primeira versão, em que Tancinha [Mariana Ximenes], termina casada com Apolo [Malvino Salvado], a história mudou. Desta vez, Beto [João Baldasserini] levará a melhor, e ficará com a amada no final.

Após tentativas, Beto irá conquistar o coração da feirante e Apolo não mais ficará com ela. Os dois vão oficializar a união com o casamento na praia.

Em tempo, Mariana Ximenes e João foram flagrados gravando as cenas na praia do Grumari, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nisto, a famosa apareceu vestida de noiva e o parceiro na trama, estava de terno em tom champanhe.

Vale ressaltar que a novela de Daniel Ortiz conta com a mesma equipe de Salve-se Quem Puder. Por causa da pandemia, as gravações sofram adaptações, assim como todas as novelas que estavam sendo gravadas e precisaram ser adiadas.

A Mariana Ximenes e o João Baldasserini gravando o novo final de “Haja Coração”, que a Tancinha vai ficar com o Beto, deu até vontade de acompanhar essa reprise porque na época eu fiquei muito revoltado que ela ficou com o Apolo, eu shippava demais ela com o Beto. pic.twitter.com/KwG9i79Q3g — Jean César (@garotoexemplar) December 1, 2020

Fãs de ‘Betancinha’ reagem ao novo final da novela

Com a reprise a possibilidade de final, os fãs de ‘Betancinha’ comemoraram a mudança. Para os que torciam por Tancinha e Beto, o final atual ficou ideal.

A Mariana Ximenes e o João Baldasserini gravando o novo final de “Haja Coração”, que a Tancinha vai ficar com o Beto, deu até vontade de acompanhar essa reprise porque na época eu fiquei muito revoltado que ela ficou com o Apolo, eu shippava demais ela com o Beto”, disse um internauta, no Twitter.

Alguns dos fãs até se propuseram a ver a novela só por causa do desfecho. “Sério? Vou assistir de novo então só por esse final.”, garantiu um. “Se for esse final eu vejo”, disse mais um usuário.

Como foi o primeiro desfecho de Tancinha e Apolo

No final original da trama, em 2016, Tancinha acaba se decidindo a casar com Apolo. O casamento foi romântico e simples, com a presença de amigos e família. No entanto, aconteceu em um salão e não na praia como na nova versão.

Durante uma entrevista ao Notícias da TV, Ortiz afirmou que já tinha escrito um final para a personagem de Mariana Ximenes ficar com Beto. No entanto, há quatro anos, ele optou em dar ao público o final de Tancinha com o piloto.

Curiosamente, o autor disse que até cenas do segundo casal foram gravadas na época, mesmo a do casamento. Desta vez, o público que torceu por ‘Betacinha’, pode comemorar.