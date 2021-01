Marina Ruy Barbosa e outras 5 famosas que são empresárias

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu os fãs ao anunciar a separação com Alexandre Negrão, com quem estava casada há três anos. Mas, mesmo em um momento triste e delicado, Marina não deixou de se dedicar à carreira. Desse modo, além de estar voltando aos poucos aos trabalhos na TV, seu papel como dirigente da marca Ginger também está em pleno vapor. Assim, elaboramos uma lista de famosas que, assim como Marina, deram um passo arriscado e decidiram se tornar empresárias no mundo da moda. Confira:

Marina Ruy Barbosa é atriz, mas também é empresária

Em 2020, em meio à pandemia do coronavírus, Marina Ruy Barbosa lançou sua marca de roupas, a Ginger. Assim, a marca traz peças com matéria-prima e produtores brasileiros, e apresenta uma proposta de soluções mais sustentáveis.

Rihanna

A cantora lançou a própria marca de moda com a linha de maquiagem Fenty Beauty by Rihanna.

Além de Marina Ruy Barbosa, a atriz Giovanna Ewbank é empresária

A atriz também entrou no mundo dos negócios e inaugurou, ao lado de seu cabeleireiro Anderson Couto, o espaço Gioh. O lugar é um ambiente de beleza e bem-estar, e vários famosos frequentam o espaço.

Irmãs Kardashian-Jenner

As influencers mais famosas do mundo já provaram que do mundo da moda, elas entendem. Kim Kardashian possui uma linha de cosméticos, a KKW Beauty. Uma linha de fragrâncias, a KKW Fragrance, e uma marca de roupas infantis, a The Kids Supply. Além disso, em parceria com as irmãs Kourtney e Khloe, em 2006 lançou a boutique Dash. Sua irmã mais nova, Kylie Jenner, tem a própria linha de maquiagens, a Kylie Cosmetics.

Ana Hickmann

A marca da apresentadora leva o seu nome e hoje possui onze lojas físicas, atendendo o público com roupas, acessórios e calçados.

Juliana Paes

A atriz possui uma marca de beleza: o Espaço Juliana Paes é um ambiente de beleza e bem-estar. Hoje ela possui sete unidades divididas nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.