Saiba por que Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão se separaram

Marina Ruy Barbosa, de 25 anos, e o empresário e automobilista Alexandre Negrão, de 35 anos, estão separados. A informação partiu do jornalista Leo Dias, do portal ‘Metrópoles’, que revelou ainda na tarde desta terça-feira (12), que a decisão sobre o fim do casamento partiu ainda no Réveillon de 2020.

Por que Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão separaram?

É minha gente, o ano mal começou e já temos o primeiro casal separado. Vale lembrar que essa notícia está rodando os portais e redes sociais há muito tempo. Antes mesmo de começar o ano, já havia especulações sobre o fim do casamento dos dois. A especulação sobre o fim do casal não é novidade. Marina teria sido vista frequentemente sem aliança nas últimas semanas e retirou o sobrenome Negrão (Alexandre Negrão) de suas redes sociais.

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão estão casados desde outubro de 2017, quando decidiram selar a união em uma cerimônia na mansão da família Negrão, em Campinas, interior de São Paulo. De acordo com a publicação, os pais de ambos já foram avisados sobre o término do relacionamento.

Leia o comunicado na íntegra

Segundo a nota da assessoria de imprensa da atriz enviada para a Quem, diz que o trabalho de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão e a distância física foram fatores decisivos para o término. Veja a íntegra:

“Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos.

O trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegarem a essa situação.

Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão.

A decisão ainda é muito recente e, por eles, nada disso seria divulgado neste momento. Mas em respeito ao público e à imprensa – que sempre acompanhou a vida do casal com carinho e apoio -, resolveram anunciar que estão separados.

O casal tentava achar uma forma para reverter o que estava enfrentando mas Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto.

Ainda é cedo para saber o que acontecerá no futuro. Por agora, os dois seguem na tentativa de se reorganizarem intimamente e, apesar de todo o amor, iniciarem separadamente um novo capítulo em suas vidas. Contamos com o carinho e respeito de todos.”

Casamento de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão

