Marina Sena é filha de quem: parente de Ayrton Senna?

Sucesso do pop brasileiro, a cantora Marina Sena, de 27 anos, é filha de uma família de Minas Gerais, onde passou a maior parte da vida antes de conquistar a fama. A artista tem o mesmo sobrenome que o piloto Ayrton Senna (1960-1994), o que faz com que ela seja constantemente questionada se tem com algum vínculo com o eterno ídolo da Fórmula 1.

Marina Sena é parente de Ayrton Senna?

Os pais de Marina Sena são Zezão Sena e Bete Serra, e que apesar do sobrenome não tem qualquer relação com a família do piloto Ayrton Senna. A famosa, incluive, já precisou desmentir os boatos algumas vezes, já que sempre é questionada sobre o assunto. "Tô chocada que tem gente acreditando que eu sou filha do Ayrton Senna mesmo, risos. Eu sou filha do Zezão Sena gente", escreveu em sua conta no Twitter em dezembro do ano passado.

Neste ano, a cantora estrelou uma campanha de uma loja de roupas de luxo ao lado da matriarca, na qual demonstraram manter uma relação bastante próxima. A progenitora também sempre aparece nas postagens da filha em sua página no Instagram e a acompanha nos shows. As duas também já participaram do "Altas Horas", na Globo, em um programa especial de Dia das Mães.

Natural de Taiobeiras, interior de Minas Gerais, Marina Sena contou em entrevista à revista Elle, em abril deste ano, que seus pais são pessoas muito humildes. Seu pai tem várias habilidades e, atualmente, trabalha com chocadeiras de ovos. Já Bete tinha uma fábrica de lingerie e saía vendendo as peças de porta em porta.

A cantora também revelou que os pais ainda não se acostumaram com o fato dela agora ganhar dinheiro e poder custear coisas como passagens de avião e bons hotéis. Bete, inclusive, insistiu para ir de Minas Gerais a São Paulo de ônibus para visitar a filha.

Quem a Marina Sena namorava?

Além da famílias, os fãs mais curiosos podem estar perguntando qual o status da vida amorosa da cantora, e adiantamos que Marina Sena está solteira desde julho, quando terminou o relacionamento com o produtor musical Iuri Rio Branco. Os dois ficaram juntos durante dois anos e meio e, durante esse período, trabalharam em parceria e dividiram uma casa em São Paulo, para onde a famosa se mudou após começar a fazer sucesso.

O rapaz trabalhou na produção do primeiro e do segundo álbum da cantora, "De Primeira" (2021) e "Vício Inerente" (2023). Antes do término, já circulavam rumores de que o casal passava por uma crise e foram viver em casas separadas para tentar salvar o namoro.

Durante o programa "Conversa com Bial", Marina Sena revelou que os dois se conheceram pela internet, enquanto o rapaz já morava na capital paulista e ela em Belo Horizonte. O primeiro contato dos dois foi profissional, mas a relação evoluiu para algo mais íntimo.

Iuri Rio Branco é o único relacionamento de Marina Sena que há informações até o momento. Desde o término, ainda não circularam rumores de outros affairs da famosa.

Recentemente, a cantora participou do clipe "Quase Não Namoro", ao lado de Juliette, faixa parte do novo álbum da ex-BBB. No entanto, a mineira e a paraibana foram acusadas de 'queerbaiting' por fingirem ter um relacionamento no clipe, considerando que as duas são mulheres heterossexuais, até onde se tem conhecimento. A famosa rebateu as acusações dizendo que foi algo natural e que não havia peso nenhum em fazer isso, já que sempre sensualiza com as amigas em festas.

