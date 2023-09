Filha de Silvio Santos, qual a idade da Rebeca Abravanel?

Neste domingo, 24, o jornalista Léo Dias anunciou que a apresentadora Rebeca Abravanel e o jogador de futebol Alexandre Pato esperam o primeiro filho. O casal, que está junto há cinco anos, trocou alianças oficialmente em junho de 2019 em uma cerimônia em São Paulo. A herdeira era a única filha de Silvio Santos que ainda não havia engravidado.

Rebeca Abravanel é a quinta filha de Silvio Santos

Rebeca Abravanel tem 42 anos de idade, nascida em 23 de dezembro de 1980, em São Paulo. A herdeira é fruto do casamento de Silvio Santos com Íris Abravanel, sua atual esposa. Já Alexandre Pato tem 34 anos de idade. Os dois se conheceram em 2018 e, seis meses após o início do namoro, se casaram em uma cerimônia íntima apenas para família e amigos. Esse é o primeiro filho de Rebeca. A novidade foi compartilhada em um primeiro momento pelo colunista de fofocas, mas logo foi confirmada em comunicado por Daniela Beyruti, irmã da apresentadora e vice-presidente do SBT. O casal ainda não se pronunciou nas redes sociais. Silvio Santos tem 13 netos, mas em breve o número subirá para 14, além de 4 bisnetos. Rebeca segue os passos do pai e também trabalha na área artística. Fez sua estreia nas telinhas em 2016, quando começou a apresentar o "Caldeirão da Sorte" no SBT. Também fez algumas participações pontuais no "Bom Dia & Companhia" antes de ficar no comando do "Roda a Roda Jequiti", onde permanece até hoje. Alexandre Pato joga pelo São Paulo desde maio, quando iniciou a terceira passagem pelo time. Ao longo da carreira, também já atuou pelo Internacional, Milan, Corinthians e Orlando City, para citar alguns. Silvio Santos é pai de seis filhas. Cinthia, a primogênita, é fruto do primeiro casamento do ricaço com Cida Abravanel, que morreu aos 39 anos. Silvia foi adotada pelo dono do SBT aos três anos de idade; as outras quatro herdeiras, Daniela, Patrícia, Renata e Rebeca, são filhas de Íris.

Quem são os netos de Silvio Santos?

A família de Silvio Santos vai ficar ainda maior com a chegada do filho de Rebeca e Alexandre Pato. Até então, o empresário é avô de Vivian, Tiago, 34 anos, e Ligia, filhos de Cíntia Abravanel. O rapaz é o mais famoso entre os netos e já atuou em novelas da Globo, além de ser cantor e ter participado do BBB 22.

Lígia é casada e mãe de dois filhos, Miguel e Davi, bisnetos de Silvio, assim como Vivian, mãe de Matheus e Luiza. Ambas são mais discretas e vivem longe dos holofotes.

Silvia Abravanel é mãe de Luana, de 23 anos, e Amanda, de 15 anos. A primogênita nasceu com síndrome de galactosemia, que impede a absorção do açúcar presente no leite materno, e possui um déficit neurológico devido a complicações ocorridas no momento do parto.

Já Daniela tem três filhos: Gabriel, 9 anos, Manoela, 8 anos, e Lucas, 4 anos. Os herdeiros são frutos do casamento da mulher com o empresário Marcelo Beyruti.

Patrícia Abravanel, a mais famosa entre as filhas, também é mãe de três filhos: Pedro tem 6 anos, Jane tem 2 anos e Senor tem apenas 1 ano, que recebeu o nome em homenagem ao avô. As crianças são frutos do casamento da apresentadora com o político Fábio Faria.

A filha caçula de Silvio, Renata, é mãe de dois filhos, do casamento com o empresário Caio Curado. Os herdeiros se chamam Nina, 4 anos, e André, 2 anos.