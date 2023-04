Mary Austin se casou depois de se separar de Freddie Mercury?

Mary Georgina Austin, mais conhecida como Mary Austin, 72 anos, foi o grande amor de Freddie Mercury. Mas foi somente após a morte do vocalista que foi revelado o quão significativa essa mulher foi em sua vida.

Embora o cantor nunca tenha se casado legalmente com Mary, ele ainda a chamava de esposa mesmo muito depois de ter assumido a ela que era gay - o que acabou com o relacionamento amoroso.

Depois de seu relacionamento com Mary, Freddie teve alguns casos curtos, mas o mais duradouro e sério foi Jim Hutton - com quem ficou até os últimos anos de sua vida.

Depois que inglesa se separou de Freddie, muitos se perguntam se ela encontrou o amor novamente. Aqui estão os detalhes sobre o que exatamente aconteceu na vida de Mary Austin, incluindo um bebê.

A vida de Mary Austin depois de Freddie Mercury

Enquanto Mary Austin permaneceu uma boa amiga de Freddie após a separação, ela encontrou o amor novamente na presença do pintor Piers Cameron em 1990 e deu à luz dois filhos, Jamie e Richard.

Freddie tornou-se padrinho do filho mais velho e até tratou os filhos de Mary com adoração quando ainda estava vivo.

Freddie playing with Mary Austin’s son during his last christmas back in 1990 pic.twitter.com/5dNUjpqWSp — freddie mercury gallery (@mercurygallery) December 30, 2018

No entanto, o relacionamento de Mary com Piers não durou muito, então eles decidiram se separar. Mary então se casou pela segunda vez em 1998 com o empresário Nicholas Holford, mas o casamento foi anulado quatro anos depois.

Embora ela tivesse dois casamentos ​​após seu relacionamento com Freddie, Mary sabia que o vocalista da banda de rock Queen tinha seu coração e alma voltados para ela – a “rainha” de sua vida.

Freddie até dedicou a Mary uma das canções mais populares “Love of My Life”, do álbum de 1975 do Queen. Provando seu amor eterno por ela, ele até deixou para ela a maior parte de sua riqueza - pelo importante papel que ela desempenhou em sua vida, mesmo depois que ele partiu seu coração.

Foi relatado que Mary permaneceu ao seu lado, segurando sua mão quando ele morreu. Mary mais tarde lembrou: “Na verdade, perdi minha família quando Freddie morreu. Ele era tudo para mim, exceto meus filhos. Ele era como ninguém que eu havia conhecido antes.”

