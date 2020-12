Mayra Cardi deu uma aula de como ser amiga da câmera na hora de posar para cliques. A life-coach explicou aos seus mais de 5,9 milhões de seguidores no Instagram que é preciso ter postura e conhecer o próprio corpo para se sair bem nas fotos. Para isso, a ex-BBB tirou a calcinha só para ilustrar melhor.

Poses para fotos

‘Vocês sabiam que postura determina se você é gostosa ou não. Determina uma foto fod* ou gongada?”, questionou a especialista em emagrecimento. Logo em seguida, Mayra surgiu nua, usando um truque para esconder as partes íntimas, e explicou aos fãs que o foco é colocar a barriga pra dentro.

Após demonstrar a técnica para sair com a barriga chapada nas fotos, Mayra Cardi explicou que é preciso treinar o corpo e a mente para ter uma boa postura corporal. “A maioria das pessoa não conhecem próprio corpo é não sabem por exemplo que nosso abdômen precisa de treino full time quando andamos por exemplo. Desde pequena minha mãe me diz! Prende esse abdômen minha filha porque ficar largado da barriga…”, disse ela.

“Minha barriga sempre está firme onde aprendi que deveria estar e hoje isso é um hábito, nem sei fazer de outra forma, mas poderia não estar. Quem é você na vida? Vamos treinar? Nossa mente, e corpo? Você manda em tudo”, concluiu a life-coach.

Mayra Cardi vai se casar de novo

Além da aula de como se sair bem nas fotos de verão, Mayra Cardi surpreendeu os fãs nos Stories do Instagram ao afirmar que vai se casar de novo. A famosa está solteira desde maio, quando anunciou separação de Arthur Aguiar devido a traições assumidas pelo ex-marido e pai de sua filha, Sophia.

“Eu vou casar, em breve conto para vocês”, afirmou. Logo depois, Mayra Cardi entregou que a cerimônia será surpresa, ao mesmo estilo que fez com seus dois últimos maridos, Greto Guariz e Arthur. “Amo fazer [casamento] surpresa. Fiz dois casamentos surpresas. Óbvio que os maridos, que eram namorados na época, queriam muito casar. Eu estava relembrando como eu gosto de fazer as pessoas felizes. eu fico muito mais feliz fazendo a pessoa feliz, surpreendendo, entregando o meu melhor, do que recebendo.”, concluiu.