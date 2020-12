Mayra Cardi revela que vai casar de novo

Mayra Cardi vai casar pela terceira vez. Contou a novidade nos Stories do Instagram, sem revelar a identidade do novo amor. Seus ex-maridos são Greto Guariz e Arthur Aguiar, que é pai da sua filha e de quem anunciou a separação em maio deste ano.

Como Mayra Cardi anunciou que vai casar?

A influenciadora digital e ex-BBB fez a revelação por meio de vídeo. “Eu vou casar, em breve conto para vocês”, disse. E relembrou que foi ela quem pediu a mão de seus ex-companheiros. “Amo fazer [casamento] surpresa. Fiz dois casamentos surpresas. Óbvio que os maridos, que eram namorados na época, queriam muito casar”, completou.

“Eu estava relembrando como eu gosto de fazer as pessoas felizes. eu fico muito mais feliz fazendo a pessoa feliz, surpreendendo, entregando o meu melhor, do que recebendo.”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segundo ela, a surpresa para Greto foi a mais “linda”, totalizando cinco pedidos de casamento. Mandou fazer cinco alianças, uma com cada letra do nome dela. Em cada um dos momentos especiais, entregou uma delas. O primeiro, foi em um restaurante, onde se ajoelhou ao som de um violino.

Mayra Cardi, então, mencionou novamente a futura união. “Eu estava lembrando disso porque vou casar. Em breve contarei mais sobre meu casamento. Eu amo casar, mas esse vai ser o melhor de todos. Se Deus quiser, vai ser o melhor casamento da história”, finalizou.

Influenciadora fala sobre rumores de bigamia

Nos últimos dias, surgiu um rumor de que Mayra Cardi estaria sendo investigada por cometer o crime de bigamia, porque teria se casado com Arthur Aguiar enquanto ainda era casada com Greto. A ex-BBB também usou as redes sociais para comentar sobre o assunto.

“Uma notícia mentirosa saindo por aí que eu sou Dona Flor e seus dois maridos. Estou achando que vou casar com três, quatro… Como vocês sabem eu gostei tanto do meu casamento, foi tão maravilhoso. Agora vou me casar com mais dois maridos. Óbvio que estou debochando”, disse.