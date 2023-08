MC Marcinho: relembre as músicas do funkeiro carioca

MC Marcinho: relembre as músicas do funkeiro carioca

O hit "Se quiser falar de amor" é um dos grandes sucessos de Glamurosa de MC Marcinho, 45 anos, que está internado há dois meses no hospital Copa D'or, na Zona Sul, para tratar um quadro de insuficiência cardíaca. Relembre os sucessos do funkeiro.

Músicas MC Marcinho

Chamado de “príncipe do funk”, MC Marcinho nasceu Márcio André Nepomuceno Garcia em Duque de Caixas e se tornou um precursores do funk, lá nos anos 90. Em 1994, ele lançou seu primeiro sucesso “Rap do solitário”, que se tornou um sucesso nas rádios do Rio de Janeiro. Sua carreira reúne hits, como “Rap do Solitário” e “Glamourosa”, que ainda hoje atraem milhares de ouvintes.

Glamourosa - 22 milhões de visualizações no Youtube

Glamurosa, rainha do funk

Poderosa, olhar de diamante

Nos envolve, nos fascina, agita o salão

Balança gostoso requebrando até o chão

Rap do Solitário - 22 milhões de visualizações no Youtube

Quando estava triste o meu coração

Eu fui para um canto e fiz essa canção

(DJ, solta o solitário para todos os apaixonados)

Amor, porque você me trata assim?

Apenas quero te fazer feliz

Você não dá mais bola para mim

Não vou conseguir mais viver sem ti

Garota Nota 100 - 12 milhões de visualizações no Youtube

Hoje eu vim para poder falar

Para poder contar o que passou

Falar das coisas que ficou guardado

E que deixei de lado aquele amor

Meu coração, pois, já te entreguei

Pois quando te beijei me apaixonei

Só hoje que o tempo já passou

Que eu pude perceber que eu errei

Favela

Favela...

Orgulho e lazer, estamos à vontade

Nós somos...

Favela...

Orgulho e lazer, estamos à vontade

Somos mais você...