Meghan e Príncipe Harry anunciam que serão pais de novo

A família de Meghan e Príncipe Harry está crescendo! No Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, o Duque e a Duquesa de Sussex anunciaram que estão esperando outro bebê.

Em um anúncio no domingo, Harry e Meghan Markle revelaram que outro bebê real está a caminho. “Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes por esperar seu segundo filho “, disse um porta-voz do casal em um comunicado.

Meghan e Príncipe Harry sofreram aborto em 2020

A notícia chega poucos meses depois de Meghan revelar que sofreu um aborto espontâneo em julho do ano passado. A Duquesa de Sussex detalhou com franqueza a “dor insuportável” que sofreu em um artigo escrito para o The New York Times .

“Aprendemos que quando as pessoas perguntam como qualquer um de nós está indo, e quando realmente ouvem a resposta, com o coração e a mente abertos, o fardo da tristeza geralmente fica mais leve – para todos nós. Quando somos convidados a compartilhar nossa dor, juntos damos os primeiros passos em direção à cura. “

À época, Meghan escreveu: “Perder um filho significa carregar uma dor quase insuportável, vivida por muitos, mas falada por poucos. Na dor de nossa perda, meu marido e eu descobrimos que em um quarto com 100 mulheres, 10 a 20 delas sofreram aborto espontâneo. No entanto, apesar da incrível semelhança dessa dor, a conversa permanece um tabu, cheia de vergonha (injustificada) e perpetuando um ciclo de luto solitário. ”

Não foi revelado o quão avançada está Meghan em sua gravidez, ou quando o bebê nascerá.

Em agosto do ano passado, o príncipe Harry e Meghan Markle definiram sua nova residência em Santa Barbara, na Califórnia. A mansão foi comprada por pouco mais de 14 milhões de dólares – o equivalente a cerca de R$ 81 milhões.