Meghan Markle e mais famosas compartilham dor do aborto natural

Meghan Markle revelou que sofreu um aborto espontâneo, em julho deste ano. “Perder um filho nos deixa em constante luto, muitas de nós passamos por isso, mas poucas conseguem falar sobre”, escreveu a duquesa de Sussex, que é mãe de Archie e casada com o príncipe britânico Harry. Outras famosas também já compartilharam os momentos de dor relacionados à interrupção involuntária da gravidez.

Quais famosas passaram por abortos espontâneos?

Além de Meghan Markle, Mariana Rios sofreu um aborto natural, neste ano. “Só quem passou por isso é capaz de mensurar a dor que estou sentindo”, escreveu em julho. Taís Araújo e Claudia Leitte são outras que já falaram sobre o assunto.

Meghan Markle

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, de 39 anos, contou ao “The New York Times” que sofreu um aborto natural em julho deste ano. Ela é mãe de Archie Harrison, que nasceu em meio de 2019 e é fruto do casamento com o príncipe britânico Harry.

“Eu sabia, enquanto segurava meu primeiro filho, que estava perdendo meu segundo”, escreveu no artigo com o título “The Losses We Share” (“As Perdas que Compartilhamos”). No relato, contou que havia acabado de trocar a fralda de Archie quando sentiu uma forte contração e caiu no chão. “[Com meu filho] nos braços, murmurei uma canção de ninar para tentar manter nós dois calmos, o tom alegre da música contrastava friamente com a sensação de que alguma coisa não estava certa”, disse o texto. Meghan ainda falou que o aborto espontâneo é uma “dor insuportável” e que o assunto continua sendo um “tabu, impregnado de vergonha (injustificada), que perpetua um ciclo de luto solitário”. Mariana Rios

Mariana Rios também passou por aborto espontâneo neste ano, na primeira gravidez. “”Eu não tive um sangramento. Não houve o susto. Agradeci por não ter acordado de madrugada e visto sangue. Liguei para o meu médico, disse que estava com uma sensação estranha. Fui fazer um ultrassom de rotina e o médico percebeu que tinha alguma coisa estranha”, contou no programa “Encontro com Fátima Bernardes”.

A situação ocorreu em julho, quando publicou um texto no Instagram para compartilhar seus sentimentos. “Meu filho, te recebi dentro de mim com todo meu amor. Seu coração que batia acelerado e forte, de repente parou. Você precisou partir e não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus. Apenas aceito e confio que tudo que acontece é para o nosso bem. Só quem passou por isso é capaz de mensurar a dor que estou sentindo. Você foi muito amado a cada segundo em que aqui esteve e sempre será. Te espero de coração aberto se desejar voltar sentindo-se preparado. Obrigada meu Deus pela oportunidade de poder cuidar desse espírito o tempo em que ele precisou de mim. E fico aqui com a certeza de que o momento certo virá, se for a Sua vontade.”

Taís Araújo

Mãe de João Vicente e Maria Antônia, Taís Araújo enfrentou dois abortos espontâneos. Grávida de gêmeos, descobriu que um dos bebês não tinha batimento cardíaco durante um exame de rotina. “Não foi traumático. Mas foi sofrido. Chorei muito e o Lázaro me chamou para a realidade. Disse: ‘Ei, tem uma criança aí que precisa de você inteira’”, falou à revista Marie Claire.

O segundo episódio aconteceu na gravidez seguinte, quando perdeu a criança com um mês e meio de vida. “Tive sangramento, senti dor. Fiquei arrasada, mas segurei a onda.” Um ano depois, descobriu que esperava Maria Antônia.

Claudia Leitte

Depois de Davi e Rafael, Claudia Leitte engravidou e teve um aborto espontâneo, em 2018. “Meu mundo cor de rosa virou cenário e foi de fato um prenúncio do que me aconteceria alguns meses mais tarde. Engravidei pela primeira vez no ano passado em agosto. Havia sonhado com minha bebezinha. Mal pude conter a felicidade. Mas… ainda não era Bela… dessas coisas de Deus que a gente só entende depois”, escreveu no Instagram. Depois, engravidou de novo e, em agosto de 2019, deu à luz Bela.