Melhores momentos da Anitta cantando na final da Champions 2023

A cantora Anitta cantou no show do abertura da final da Liga dos Campeões de 2023, onde Manchester City enfrenta a Inter de Milão. A apresentação viralizou nas redes sociais, então veja os melhores momentos da cantora em Istambul.

Anitta cantando na final da Champions League

A estrela pop brasileira Anitta se apresentou ao vivo ao lado de Burna Boy na final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Inter de Milão.

A dupla foi a atração principal do Kick Off Show antes do jogo, que ocorre na Turquia. O City é favorito à vitória, pois pretende garantir o primeiro troféu da Liga dos Campeões e completar a tripla.

Anitta cantou o sucesso "Envolver" e levou ao palco a música inédita "Boss"; a apresentação foi apenas em espanhol.

Nova música da Anitta na final da Champions League. #UCLfinal pic.twitter.com/xXUhPzG169 — CHOQUEI (@choquei) June 10, 2023

Nova musica da Anitta no palco da #UCLfinal pic.twitter.com/3iUlgngRgJ — Dantas (@Dantinhas) June 10, 2023

