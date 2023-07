Mestre do teatro, Zé Celso Martinez Corrêa morre aos 86 anos

O diretor e um dos criadores do Teatro Oficina, Zé Celso Martinez Corrêa, morreu nesta quinta-feira, 6 de julho, em São Paulo, aos 86 anos de idade. A informação foi confirmada pelo perfil oficial da companhia de teatro. Ele estava internado há alguns dias.

Qual a causa da morte de Zé Celso Martinez Corrêa?

Zé Celso Martinez Corrêa foi vítima de um incêndio em seu apartamento, no Paraíso, na Zona Sul de São Paulo, na última terça-feira, 4 de julho, causado por um aquecedor elétrico. Ele teve 53% de seu corpo queimado e foi levado com urgência para o Hospital das Clínicas, em que foi parar na UTI. O estado do diretor era grave e ele precisou ser entubado.

Apesar da gravidade, a situação de Zé Celso foi considerada estável, segundo informações passadas por seus amigos e familiares a imprensa nos últimos dias. No entanto, o artista não resistiu e faleceu nesta quinta-feira.

O perfil oficial do Teatro Oficina confirmou a informação nesta manhã e escreveu em homenagem ao diretor: "nossa fênix acaba de partir pra morada do sol. Amor de muito, amor sempre". Informações sobre o velório de Zé Celso Martinez Corrêa ainda não foram divulgados. Também não se sabe se a cerimônia fúnebre será aberta ao público ou fechada para familiares e amigos próximos.

Zé Celso deixou um marido, Marcelo Drummond, de 60 anos. Eles estavam juntos há 37 anos e oficializam a união em um casamento no mês passado. Marcelo estava no local durante o incêndio e também foi internado, mas ficou em melhor estado que o marido e chegou a fazer uma publicação nas redes sociais desejando a melhora do esposo na noite de ontem.

Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, Zé Celso foi criador da linguagem tropicalista no teatro, dirigiu diversas peças, participou da criação do Teatro Oficina e deixa um grande legado.

