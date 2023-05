Quem são os filhos e netos de Rita Lee?

A cantora teve três herdeiros com Roberto de Carvalho, com quem permaneceu casada por mais de 40 anos. Beto, João e Antônio são os filhos de Rita Lee, que também deixa dois netos. A rainha do rock faleceu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos.

Beto é o mais velho entre os filhos de Rita Lee

O filho mais velho de Rita Lee e Roberto de Carvalho é Beto, 46. Assim como os pais, o primogênito tem talentos artísticos e segue carreira na música.

Beto faz parte do grupo Titãs, um dos mais famosos grupos de rock brasileiros. Desde bastante novo, o músico já participava de projetos ao lado da mãe.

Antes de entrar para o grupo, Beto já trilhava carreira solo. Lançou dois álbuns sozinho, 'Todo Mundo É Igual' e 'Celebração & Sacrifício'.

João Lee é o filho do meio

O segundo entre os filhos de Rita Lee é João, 44. O filho da cantora também herdou a veia artística da família e trabalha com música.

João Lee é DJ e produtor musical. O artista já lançou alguns remixes dos maiores sucessos de sua mãe e Roberto de Carvalho, além de ser formado em Administração no Insper. Ele também já foi curador de uma exposição sobre a famosa. Como DJ, João toca nos principais clubes do país e também fora do Brasil.

Em sua página no Instagram, o filho do meio postou uma longa homenagem para a Rita após a morte de sua mãe. "Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo", publicou.

Antônio Lee

Antônio Lee, 42, é o mais novo entre os filhos de Rita Lee. O caçula não segue carreira na música, mas também é artista.

O filho de Rita e Roberto é artista plástico e se dedica à pintura, realizando exposições no Brasil e no exterior. Sua página no Instagram é dedicada a exposição de seus obras, que misturam diferentes linguagens e estilos da arte moderna e contemporânea. Ele é formado em Artes Plásticas pela FAAP.

Quem são os netos de Rita Lee?

Rita Lee deixa dois netos: Izabella, de 16 anos, filha de Beto Lee, e Arthur, 4, herdeira de Antônio.

Izabella é filha de Beto com Talita Alves. Após a morte da cantora, a jovem postou uma homenagem para a famosa em sua página no Instagram, mostrando algumas fotos suas quando criança ao lado da roqueira. "Te amo, obrigada por ter sido minha vó", escreveu.

Arthur é fruto do casamento de Antônio com a escritora Camila Fremder. A nora da famosa também postou algumas fotos do pequeno ao lado da roqueira para homenageá-la. "Obrigada, vovó Rita", escreveu.

Com quem Rita Lee era casada?

Rita Lee era casada com o músico e produtor Roberto de Carvalho, pai de seus filhos. Os dois estavam juntos desde 1976, mas só oficializaram a união 20 anos depois.

Os artistas foram grandes parceiros musicais, trabalhando juntos em diversos projetos e hits da carreira da artista. Em sua página no Instagram, Roberto frequentemente compartilha fotos do casal e declarações de amor para sua amada.

A cantora faleceu na última segunda-feira, em São Paulo. Rita foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e passou por tratamentos de imunoterapia e quimioterapia. Em abril do ano passado, ela anunciou que estava 100% curada.

O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, dia 10, das 10h às 17h, em São Paulo.