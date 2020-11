Michael B. Jordan é eleito homem mais sexy do mundo em 2020

Michael B. Jordan é eleito o homem mais sexy do mundo em 2020. O anúncio foi feito pelas redes sociais da revista People, na madrugada desta quarta-feira (17). “Minha avó está me olhando lá de cima e dizendo: ‘este é meu bebê'”, escreveu o ator.

Como foi o anúncio do homem mais sexy do mundo?

A People comunicou a escolha no Instagram ao publicar a capa da revista. “Apresentando o homem mais sexy vivo de 2020, Michael B. Jordan! Na capa desta semana, o ator de 33 anos abre o jogo sobre família, autoconfiança e o que ele espera quando se trata do amor”, dizia a legenda da foto.

O ator americano, de “Pantera Negra” e “Creed: Nascido para Lutar” também fez uma postagem sobre o assunto. “Minha avó está me olhando lá de cima e dizendo: ‘este é meu bebê'”. Obrigado, People, por me nomear o homem mais sexy de 2020.”

Em entrevista à publicação, revelou que as mulheres da família adoraram o título de homem mais sexy do mundo. “Quando minha avó era viva, era algo que ela colecionava, e naturalmente minha mãe lia muito, assim como minhas tias. Esta (a revista nova) será uma que elas colocarão em um lugar especial.”

“É uma sensação muito boa. Todo mundo sempre fez essa piada: ‘Mike, essa é uma coisa que você provavelmente não vai conseguir’. Mas esse é um bom clube para se fazer parte”, comentou.

Quem já ocupou o posto?

Em 2019, o escolhido pela revista People para ocupar o posto foi cantor americano John Legend, de 41 anos. O ator britânico Idris Elba, de 48 anos, foi o eleito de 2018. No ano anterior, o homem mais sexy do mundo, de acordo com a revista, era o cantor americano Blake Shelton, de 44 anos. O levantamento anual de 2016 levou ao nome do ator americano Dwayne Johnson.