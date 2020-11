Harry Styles desafia padrões e posa de vestido para capa da Vogue

Harry Styles estrela a capa da última edição de 2020 da revista americana Vogue. O cantor, ex-One Direction, quebrou estereótipos de gêneros e posou de vestido longo com babados, incrementado com blazer preto. “Eu me pego olhando para as roupas femininas, pensando que são incríveis”, disse.

Como são os figurinos de Harry Styles para Vogue?

Harry Styles se tornou referência de estilo por não ter receio de desafiar padrões. Por isso, ganhou espaço na revista de dezembro com um ensaio em que aparece tanto de vestido quando de saia, típicos do guarda-roupa feminino.

Essa proposta também aparece em suas produções pessoais. Trata-se de uma mudança que veio com o tempo e por meio da parceria com o stylist Harry Lambert. “Ele simplesmente se diverte com as roupas, e foi daí que eu tirei isso. Ele não leva isso muito a sério, o que significa que eu também não.”

Como são as fotos do cantor para a revista?

Na capa, Harry aparece com um vestido branco com detalhes em preto, de saia repleta de babados, da Gucci. Nas outras fotos, há saias no estilo kilt, que são tradicionais escocesas para homens.

“O que é empolgante é que essas linhas (dos estereótipos de gênero) estão meio que se desfazendo”, comentou o cantor. “Quando você tira a ideia de que ‘há roupas para homens e há roupas para mulheres’, uma vez que você retira todas as barreiras, abre uma área em que pode se divertir. Eu vou a lojas às vezes e eu me pego olhando as roupas femininas e penso que elas são incríveis. É como qualquer coisa, sempre que você coloca barreiras na sua vida, está apenas se limitando. Podemos ter tanta alegria na hora de brincar com as roupas.”

Harry também relembrou os figurinos de destaque de nomes que admira na música, como Prince, David Bowie, Elvis Presley, Freddie Mercury e Elton John. “Quando eu era criança, isso era impactante. Agora, eu visto algo que parece extravagante e eu não me sinto maluco. Eu acho que se você veste algo que te faça se sentir incrível, é como se fosse um uniforme de super-herói. As roupas existem para se divertir, brincar e experimentar.”