Miguel Falabella emociona com texto de adeus para Aracy Balabanian

O ator Miguel Falabella escreveu um texto emocionante sobre Aracy Balabanian, que morreu nesta segunda-feira, 7 de agosto, aos 83 anos. Amigos na vida real, os dois brilharam como Caco e Cassandra no programa Sai de Baixo, exibido na TV Globo de 1996 a 2002.

Veja o texto de Miguel Falabella sobre a morte de Aracy Balabanian

Pelas redes sociais, Miguel Falabella, 66 anos, prestou homenagem a amiga Aracy Balabanian, com que dividiu os palcos por quase uma década, e a quem considera "amor de muitas vidas".

"E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado. Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!", escreveu o ator.

Aracy Balabanian pediu para sair do Sai do Baixo

O Sai de Baixo marcou uma geração, que acompanhar o programa nas noites de domingo, com seus grandes nomes da dramaturgia. Mas sabia que Aracy Balabanian, a eterna Cassandra, pediu para sair?

A atriz revelou no Conversa com Bial, em 2022, que não conseguir parar de rir por causa de Miguel Falabella e Tom Cavalcante, que faziam improvisos durante o show. Em várias cenas é possível ver a atriz tentando segurar o riso em cenas com os atores.

Preocupada com a situação, a veterana chegou a pedir para o diretor Daniel Filho a cortá-la da atração.

Em uma das últimas entrevistas dadas antes de sua partida para o Conversa com Bial, a artista revelou para o apresentador que não conseguia parar de rir dos improvisos de Tom Cavalcante e Miguel Falabella, ela achava que não conseguia acompanhar o ritmo do elenco, bem mais experientes na comédia do que Balabanian.

O diretor conseguiu manter a artista no elenco com a seguinte orientação: "Ria. Se você está com vontade de rir, ria", contou ela em entrevista.

O formato funcionou como uma forma de "fechar a piada".