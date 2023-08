Atriz Aracy Balabanian morre aos 83 anos

Considerada uma das maiores atrizes brasileiras, Aracy Balabanian morreu aos 83 anos nesta segunda-feira, 7 de agosto, na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. A artista enfrentava um câncer de pulmão. Ela não tinha filhos e também não se casou.

Filha de imigrantes armênios, ela nasceu em 22 de fevereiro de 1940 na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas foi no Rio que fez sua carreira artística. Seu primeiro papel foi em 1964 com Marcados pelo Amor na TV Tupi. Estreou na Globo em 1972 na novela 'O Primeiro Amor'.

Novelas de Aracy Balabanian

Em mais de meio século de carreira deu vida à inúmeros personagens marcantes. A atriz Aracy Balabanian interpretou aa psicóloga Giovana na novela "O Primeiro Amor", em 1972 - o início de sua carreira na TV Globo.

Em 1977, ela viveu Milena em "Locomotivas ". Depois, a trama de Elas por Elas foi um sucesso de 1982 e contou Aracy como a milionária Helena.

Aracy Balabanian também participou das primeiras edições "Guerra dos Sexos" como Greta e de "Ti ti ti" como Marta Morgado.

Em 1990, a atriz viveu a personagem Dona Armênia Giovani na novela "Rainha da Sucata". Ela também viveu a vilã Filomena Ferreto Giardini na novela "A Próxima Vítima", de 1995.

Cassandra em "Sai de Baixo" foi outro personagem icônica da atriz, exibido de 1996 até 2002.

Em 2002, ela voltou à telinha com a personagem Hermínia na novela das 6, “Sabor da Paixão”. Nos anos seguintes, a atriz emendou duas novelas das sete seguidas, “Da Cor do Pecado” e “A Lua Me Disse”.

O último trabalho na TV foi no especial de fim de ano Globo "Juntos a Magia Acontece" com personagem Dona Rosa. , exibido em dezembro de 2019.

