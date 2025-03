Mikey Madison tem namorado? O que sabemos da atriz que ganhou o Oscar

Mikey Madison, 25 anos, que ganhou o Oscar de 2025 de melhor atriz por Anora, superando Fernanda Torres e Demi Moore, é uma das estrelas em ascensão mais promissoras de 2024 e 2025. Com o estrelado, a vida pessoal da artista disparou na web — mas ela mantém isso em segredo por um bom motivo.

Quem é o namorado de Mikey Madison?

Mikey Madison está solteira no momento. Ela não teve nenhum relacionamento público. No entanto, em uma entrevista com o Los Angeles Times, a atriz confessou que tem mantido contato com ex-namorados que a viram chegar à fama. Quando perguntada sobre como sua vida mudou, ela expressou alguma decepção com antigas paixões voltando para procurá-la. “Eu acho que algumas coisas não parecem super genuínas. Como velhos amigos saindo da toca. Ex-namorados me procurando, ‘Ei, quer tomar um café ou algo assim.’ Por quê? Porque você me viu em outdoors?”

Embora ela permaneça reservada em sua vida amorosa, ela compartilha uma crença muito comum de amor à primeira vista. Em uma rodada rápida no Drew Barrymore Show com seus colegas de elenco de Scream , ela afirma que acredita nisso, “Sim, claro.”

Quanto a se Mikey uma conta nas redes sociais, ela já declarou que prefere não estar lá. A atriz disse ao Bustle: “não é algo que pareça autêntico ou natural para mim, e não acho que eu teria algo muito impactante para adicionar às mídias sociais.”