Milton Gonçalves novelas: relembre a carreira do ator

O ator Milton Gonçalves morreu nesta segunda-feira, 30, aos 88 anos. O famoso morreu em decorrência de problemas de saúde que vinha enfrentando desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2020. Milton Gonçalves esteve em mais de 40 novelas, além de ter participado de filmes e seriados.

Em quais novelas Milton Gonçalves esteve?

Milton Gonçalves foi contratado pela Globo em 1965. Ele foi um dos primeiros atores da emissora e esteve nas primeiras obras da dramaturgia. No mesmo da contratação, esteve no seriado Rua da Matriz, 1965, e na novela Rosinha do Sobrado.

Entre seus papéis de destaque está o Professor Leão da Vila Sésamo (1972) e Zelão das Asas, de O Bem-Amado (1973) – na época, o personagem era uma metáfora sobre a busca por liberdade em plena ditadura militar. O ator fez história na cena final, quando Zelão finalmente conseguiu voar.

Ele também é muito lembrado por ter vivido Percival em Pecado Capital, exibida em 1975. Em mais um papel marcante, o personagem era um médico renomado.

Gabriela (1975), Saramandaia (1976), Sinal de Alerta (1978), Roque Santeiro (1985), Mandala (1987), Sinhá Moça (as duas versões), O Rei do Gado (1996), Cobras e Lagartos (2006), A Favorita (2008), Insensato Coração (2011) e Pega Pega (2017) são algumas das 40 novelas em que o ator esteve.

Em 2006, ele foi indicado ao Emmy Internacional na categoria Melhor Ator pelo seu papel na novela Sinhá Moça. Ele interpretou Pai José, escravo que morre apanhando amarrado em um tronco pelo feitor Bruno (Humberto Martins).

Milton não se limitou à atuação. Ele também atuou como diretor, estando à frente dos primeiros capítulos de Selva de Pedra (1972), um dos maiores sucessos de Janete Clair, e escrava Isaura (1976).

Outras obras dirigidas por ele foram as novelas Irmãos Coragem (1970), O Homem que Deve Morrer (1971), À Sombra dos Laranjais (1977) e Gente Fina (1990).

Entre as minisséries no qual o ator trabalhou, estão Tenda dos Milagres (1985), Agosto (1993), Decadência (1995), Dona Flor e Seus Dois Maridos (1998), Amazônia – De Galvez a Chico Mendes (2007) e O Caçador (2014). Também esteve nos seriados Carga Pesada (2005), A Grande Família (2001), Carandiru, Outras Histórias (2005) e Força-Tarefa (2009).

Seu última participação em novelas foi em 2018, quando esteve em O Tempo Não Para (2018). Em 2019 participou de seu último papel na televisão, no seriado Se eu Fechar os Olhos Agora.

Ele deixa três filhos, Catarina, Maurício e Alda, frutos do casamento com Oda Gonçalves.

