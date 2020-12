Morre Paulinho do Roupa Nova, aos 68 anos, vítima de COVID-19

Nesta segunda-feira (14), o vocalista e percussionista Paulo César Santos, popularmente conhecido como Paulinho, integrante do grupo brasileiro ‘Roupa Nova‘, morreu aos 68 anos, vítima de Covid-19. Segundo informações do portal G1, o músico estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio.

A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da banda e pela unidade de saúde onde o músico estava internado. Sobre detalhes da morte, o hospital disse que não tem autoridade para revelar mais detalhes. Paulinho estava internado em estado grave, desde novembro, depois de se infectar com Covid-19.

Paulinho havia passado por um transplante de medula óssea

Aos 68 anos, Paulinho estava tratando um linfoma, por isso, realizou o transplante medula óssea. Foram utilizados as próprias células do paciente, que estava respondendo bem ao tratamento. Segundo uma nota divulgada pelo perfil oficial do grupo, dias após a realização da cirurgia, revelava que o vocalista havia contraído o coronavírus, em meio à sua recuperação do transplante. “Há 60 dias, o Paulinho vem se tratando e se recuperando de um transplante bem-sucedido de medula óssea. Neste período, ele também acabou sendo infectado pela Covid-19”, afirmou a banda.

“Neste momento, encontra-se internado num processo de recuperação. Enquanto ele se fortalece, nós seguimos com vocês, cumprindo a agenda da banda, que foi um pedido feito por ele, até que possa retornar junto com a gente”, complementa a nota.

Em um outro comunicado recente, o perfil oficial divulgou uma nota lamentando a morte de Paulinho, integrante da banda de sucesso ‘Roupa Nova’. “As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu”, inicia o texto divulgado na rede social do Instagram.

Nota sobre a morte de Paulinho, vocalista do Roupa Nova.

“Acabamos de receber a notícia que ele disse a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus COVID 19. Paciente decorrente de outras co-morbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma. Ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos. Nossos sinceros agradecimentos à todos que oraram e pediram por ele.”