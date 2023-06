Morre Paulo Roberto Martins, o comentarista Morsa aos 78 anos

Morreu na noite de segunda-feira, 19 de junho de 2023, o jornalista e comentarista de futebol Paulo Roberto Martins, também conhecido como Morsa pelo público, aos 78 anos, vítima de problemas cardíacos. Morsa passou por angioplastia, mas não resistiu. A informação foi confirmada pela Band.

De acordo com informações do UOL, Paulo Roberto não se sentiu bem na noite de domingo, em Atibaia, e foi levado às pressas para o hospital mais próximo com princípio de infarto. Morsa passou por angioplastia, procedimento realizado em casos de emergência no coração, mas não resistiu.

Comentarista Morsa fez sucesso na Band

Paulo Roberto Morsa começou a carreira em Santos, no jornalismo, em 1972. Teve passagem pela Rádio Gazeta, Rádio Globo e depois TV Cultura, em 1984. Com o seu estilo único, conquistou o seu espaço na comunicação, ele analisava partidas de futebol em rádios.

Na Rádio Globo, o jornalista passou em 1989 e ficou por praticamente 20 anos. Depois, passou pela Record, Band e também na Rádio Transamérica.

Na Bandeirantes, foi onde conquistou o público. Lá, ele trabalhou entre 2014 até 2021, participando dos debates do programa Jogo Aberto. Em 2015, ele ganhou o Prêmio Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo) de melhor comentarista esportivo da TV aberta, segundo a Band.

Nas redes sociais, jornalistas e amigos de Morsa prestaram homenagens.

Morre o icônico Paulo Morsa, o melhor entre os melhores pic.twitter.com/cfcUqZDwNg — Milton Neves (@Miltonneves) June 20, 2023

LUTO 🥀 Aos 78 anos, morreu Paulo Roberto Martins, o Morsa, vítima de problemas cardíacos. Desejamos muita força aos familiares e amigos 😔#EsporteNaBand pic.twitter.com/tw1DyMl2ga — Esporte Na Band (@esportenaband) June 20, 2023

