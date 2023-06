Hamilton ou Verstappen, quem tem mais vitórias na Fórmula 1?

Não há dúvidas de que Lewis Hamilton e Max Verstappen estão na prateleira de melhores pilotos da Fórmula 1. O britânico é dono de oito títulos, enquanto o holandês tem duas conquistas, favorito para ganhar o terceiro troféu na temporada 2023. Mas quem tem mais vitórias em corridas, Hamilton ou Verstappen?

Entre Hamilton e Verstappen, quem tem mais vitórias na Fórmula 1?

Lewis Hamilton, 38 anos, é quem tem mais vitórias em comparação com Max Verstappen, 25 anos. O piloto da Mercedes acumula 103 triunfos na Fórmula 1,

enquanto o holandês soma 41.

Além de ter mais conquistas do que Verstappen, o britânico é o piloto com mais vitórias na Fórmula 1.

No Grande Prêmio do Canadá, na temporada 2023, o piloto da Red Bull venceu a corrida em Montreal e igualou a marca de vitórias de Ayrton Senna, ídolo brasileiro do automobilismo. Mesmo com a marca, Verstappen ainda tem muito trabalho pela frente se quiser igualar ou até mesmo ultrapassar a marca do heptacampeão.

Verstappen dominou a classificação das temporadas 2021 e 2022. Em 2023, ele encaminha a conquista do terceiro título, além da possibilidade de se aproximar do número de vitórias de Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton - 318 corridas e 103 vitórias na Fórmula 1 (2007 até 2023)

Max Verstappen - 174 corridas e 41 vitórias (2016 até 2023)

Que tem mais pole position entre Hamilton e Verstappen?

O veterano Hamilton tem 103 pole position na carreira da Fórmula 1 enquanto Max Verstappen acumula 25, uma diferença brutal entre os dois pilotos.

Hamilton liderou as corridas e as classificações nas temporadas de 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018. O britânico tornou-se um fenômeno nas pistas ao igualar-se e até ultrapassar nomes como Ayrton Senna, Piquet e Schumacher.

Já Verstappen tem apenas 25 anos. Ele integra equipes desde 2016, mas só ganhou a chance e a notoriedade em 2020 e 2021, com o projeto novo da Red Bull.

Quem tem mais títulos entre Hamilton e Verstappen?

Entre Lewis e Max, quem tem mais títulos da Fórmula 1 é o britânico. Ao lado de Michael Schumacher, o piloto da Mercedes tem sete conquistas na elite do automobilismo, enquanto o holandês tem dois. Confira aqui a lista completa dos maiores campeões da Fórmula 1.

Lewis ganhou as edições de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e por fim 2020. Já o piloto da Red Bull ganhou as temporadas de 2021 e 2022, encaminhando o seu terceiro título em 2023.

Em 2021, a rivalidade entre os dois pilotos surgiu após disputarem o título da liga ponto por ponto, até a última corrida do calendário. Verstappen levou a melhor e levantou o seu primeiro troféu da Fórmula 1.

Em Abu Dhabi, o holandês ultrapassou o britânico na última volta após a entrada do safety car. Com pneus macios, Verstappen pulou para o primeiro lugar e tornou-se campeão mundial.

