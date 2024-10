Morte de liam payne: cantor deixa filho de 7 anos

O cantor britânico Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, morreu quarta-feira, 16 de outubro, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina, informou a polícia de Buenos Aires. Ele deixa o filho Bear Gray Payne, de 9 anos, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

"Liam James Payne, compositor e guitarrista, ex-membro da banda One Direction, morreu hoje após cair do terceiro andar de um hotel em Palermo", disse um comunicado da polícia.

O cantor sofreu "ferimentos muito graves e incompatíveis com a vida em decorrência da queda", disse o chefe do serviço médico de emergência SAME da cidade, Alberto Crescenti, à televisão local, acrescentando que "não havia possibilidade de ressuscitação".

Filho de Liam Payne

Bear, o único filho de Payne, nasceu em 2017 e sempre foi uma parte central da vida do cantor, mesmo após o término de seu relacionamento com Cheryl. Liam costumava compartilhar em entrevistas seu orgulho de ser pai e o quanto se dedicava ao filho, mesmo com a agenda atribuída de shows e gravação.

Payne compartilhou via YouTube em 2023 que estava seis meses sóbrio após ter passado quase 100 dias em uma clínica de reabilitação na Louisiana. Ele disse que estava focado em ser a melhor versão de si mesmo e o melhor pai para seu filho.

O último post de Liam com o filho foi em 1 de março desse, onde a legenda dizia um sonho do garoto. "Eu quero estar em um outdoor um dia, papai".

Carreira e legado de Liam Payne

Liam Payne alcançou fama global como membro da icônica boyband One Direction, que dominou as paradas musicais nos anos de 2010. Formado durante o programa "The X Factor", uma banda — composta por Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Payne — tornou-se um fenômeno da cultura pop, com sucessos como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" e "Drag Me Down".

A boyband Cortes Records, vendeu milhões de álbuns e fez turnês mundiais, e conquistou uma base de fãs dedicados.

Após a pausa do One Direction em 2016, Payne avançou uma carreira solo que rendeu sucessos como “Strip That Down” e “Bedroom Floor”. Ele também se aventurou em colaborações com artistas renomados, além de mostrar interesse pela moda e atuar em causas humanitárias. Sua jornada solo, embora menos explosiva que a fase com o One Direction, consolidou seus objetivos artísticos.

