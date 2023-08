Namorados de Larissa Manoela: relembre os romances da atriz

Larissa Manoela, 22, atualmente está noiva do ator André Luiz Frambach, 26, desde dezembro do ano passado. Antes de engatar o relacionamento com o global, a atriz já teve outros cinco namorados famosos ao longo do final da infância e adolescência.

VEJA: Quem são os pais da Larissa Manoela?

Quem foi o primeiro namorado de Larissa Manoela?

O primeiro namorado da atriz foi Pedro Loques, em 2013, quando os dois ainda eram crianças. Na época, a famosa tinha apenas 13 anos. Por serem muito jovens, o relacionamento era monitorado pelos pais de ambos.

Lopes trabalhou como ator quando era criança, fazendo parte do elenco da novela "Gaby Estrella" (2013) exibida pelo Gloob. A produção teve três temporadas.

Hoje, o rapaz não segue mais carreira artística. Pedro é estudante de Medicina, conforme informado por ele em sua página no Instagram.

Matheus Chequer | Namorados de Larissa Manoela

Também aos 13 anos, Larissa Manoela namorou o ator Matheus Chequer. Na época, a atriz começava a fazer sucesso com "Carrossel", enquanto o menino tinha participado de "Chiquititas". O romance não durou muito, até porque o garoto recebeu críticas por ser quatro anos mais velho que a então namorada.

Em 2019, o ator participou da websérie "Mundo Paralelo". Ele também esteve em uma das séries de Viih Tube para o YouTube. Seu trabalho mais recente foi no seriado "Todas as Garotas em Mim", da Record.

Thomaz Costa

Larissa Manoela e Thomaz Costa namoraram duas vezes. Os atores se conheceram nos bastidores de "Carrossel", mas começaram a se relacionar depois que a novela já havia terminado, ainda em 2013. O casal ficou junto até 2015, quando terminaram. Dois anos depois, em 2017, os famosos reataram a relação, que dessa vez não durou muito.

Depois do sucesso de Carrossel, Costa esteve em "Patrulha Salvadora" (2014). Mais recentemente, participou dos realities shows "A Fazenda" e "Ilha Record".

João Guilherme | Namorados de Larissa Manoela

Um dos ex-namorados mais famosos de Larissa Manoela é João Guilherme, ator e filho do cantor Leonardo. Os dois se relacionaram entre 2015 e 2016 após se conhecerem durante as gravações de "Cúmplice de Um Resgate". Os atores também trabalharam juntos em "As Aventuras de Poliana".

Em entrevista ao PodCats, João admitiu ter traído Larissa. "Traí a Larissa Manoela quando eu tinha 14 anos. Aconteceu, mas hoje somos amigos", disse. A atriz virou meme ao declarar durante uma participação em um programa de TV que o fim da relação entre ela e o filho de Leonardo "foi comparado ao término de Brad Pitt e Angelina Jolie".

Leo Cidade

O namoro com Leo Cidade foi um dos mais longos de Larissa Manoela. Os dois começaram a se relacionar em dezembro de 2017 e terminaram em fevereiro de 2021, depois de um pouco mais de três anos.

Os atores se conheceram na casa da madrinha de Larissa, e foi a atriz quem deu o primeiro passado. O primeiro beijo de ambos também aconteceu em uma festa na casa da mesma mulher.

Leo já esteve em "Malhação: Viva a Diferença", na Globo, e em "Jezebel" (2019), na Record. Também emplacou trabalhos no cinema, incluindo os filmes "Cinderela Pop" (2019) e "Confissões de Uma Garota Excluída" (2021).

André Luiz Frambach | Namorados de Larissa Manoela

O atual noivo de Larissa Manoela é André Luiz Frambach, 26. Os famosos estão juntos desde julho de 2022, após se conhecerem durante as gravações do filme "Modo Avião" (2020), da Netflix. O pedido de casamento foi feito pelo global em dezembro do ano passado.

Assim como sua amada, André é ator desde criança. Algumas das novelas em seu currículo são "Ciranda de Pedra" (2008), "Passione" (2010), "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018), "Éramos Seis" (2019) e "Cara e Coragem" (2022).