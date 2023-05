Larissa Manoela começou a carreira aos 4 anos de idade, ao ser descoberta por uma agência de modelos do Paraná. A jovem é a primeira de sua família a fazer parte do mundo dos famosos, já que a mãe e o pai da atriz são pessoas comuns. Quem são os pais da Larissa Manoela? Dupla ficou conhecida por cuidar vida profissional da filha.

Larissa Manoela é filha de quem?

Larissa Manoela é filha de Silvana Taques Santos, de 51 anos, e Gilberto Elias Santos, de 56 anos de idade. O casal completou 28 anos de casamento em março e troca muitas juras de amor nas redes sociais. Eles se casaram em 1995, cinco anos antes do nascimento da filha. Larissa Manoela veio ao mundo em 28 de dezembro de 2000 e está com 22 anos de idade. A jovem é a única herdeira do casal.

Silvana Taques Santos tem formação de pedagoga, mas deixou a profissão para trás quando Larissa Manoela ingressou na profissão de atriz. Larissa estreou nas telinhas com a minissérie Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor (2010), depois fez o filme O Palhação (2011), a novela do SBT Corações Feridos (2012) e então uma de suas obras de maior sucesso, Carrossel (2012 - 2013). Na época, Silvana começou a acompanhar a filha nas gravações de seus projetos, eventos e se tornou empresária da jovem artista.

Gilberto trabalhou no ramo comercial e imobiliário até 2010, segundo mostra sua página oficial do Linkedin. Depois, ele se tornou empresário com a Dalari Produções e Eventos, que realiza shows, contatos comerciais, campanhas publicitárias, presenças vips, entre outros projetos de mídia.

A família é natural de Guarapuava, no Paraná, cidade localizada no trajeto entre a capital do estado, Curitiba, e Foz do Iguaçu. Com a carreira da garota na televisão e cinema, eles se mudaram para o sudeste quando ela ainda era bem nova.

Família vive polêmica

Notícias recentes sobre a carreira de Larissa Manoela e conflitos com os pais chamaram atenção do público. A polêmica surgiu depois que a artista publicou no Instagram que após 18 anos de carreira, ela decidiu criar uma empresa para gerenciar a própria carreira.

"Desde o ano passado (...) venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos o meus contratos e tem a mim a frente de tudo. A fase próspera reflete nos bons números conquistados, que atualmente carrego acordos com sete grandes marcas, sendo embaixadora de três delas e dona de um feat com uma linha incrível de maquiagens. (...) Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar a frente das decisões artísticas e comerciais", escreveu na publicação do feed da rede social.

No entanto, o que chamou a atenção foi uma imagem publicada nos stories do pai de Larissa Manoela depois no Instagram. No story, estava escrito: "um sábio disse: alimenta um cão por 3 dias e ele lembrará de você por 30 anos. Alimente um humano por 30 anos e ele te esquecerá em 3 dias".

Nas redes sociais, o assunto polemizou, pois parte do público pensou que o post era uma indireta para Larissa Manoela. "Larissa deu tudo do bom e do melhor pra eles e só pq decidiu cortar o cordão umbilical virou a filha ruim? Já vi esse filme... pais narcisistas", reclamou uma usuária do Twitter.

"A palavra é aproveitadores mesmo, pais narcisistas não deixariam ela ganhar a projeção de imagem que ganhou. Eles iriam querer os holofotes pra eles, no caso eles só querem o controle sobre o dinheiro de uma mulher adulta", indicou outro.

A palavra é aproveitadores mesmo, pais narcisistas não deixariam ela ganhar a projeção de imagem que ganhou. Eles iriam querer os holofotes pra eles, no caso eles só querem o controle sobre o dinheiro de uma mulher adulta. — escorpiana apocalíptica ✨ (@fariasaline_) May 12, 2023

As publicações de Gilberto no Instagram foram invadidos por pessoas furiosas que soltaram reclamações sobre o assunto. "Acomodado! Agora que a Lari tomou as rédeas da própria vida vocês vêm com essas palhaçadas", "Vocês que são ingratos com a filha de vocês, tudo que o que vocês tem é graças a ela", "No caso, a Lari que alimentava vocês né", foram alguns dos comentários que surgiram nas publicações mais recentes da conta do empresário.

Já o Instagram de Silvana, apesar de ser aberto, está com os comentários fechados de seus posts. Foi possível reparar que Gilberto e Larissa Manoela ainda se seguem na rede social, já Silvana é seguida pela atriz, mas a não segue.

Leia também - Quem são os filhos e netos de Rita Lee?