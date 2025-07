Ney Matogrosso tem filhos? Conheça a família do cantor

Ney Matogrosso, 83 anos, é peça central de “Homem com H”, um filme que conta a história de uma das vozes mais valiosas da música brasileira. O longa é um sucesso, e acende algumas dúvidas, como: Ney Matogrosso tem filhos?

Quem é a família do cantor Ney Matogrosso?

Em relatos recentes, Ney Matogrosso afirma de forma clara que nunca teve filhos biológicos e que nunca desejou ser pai e diz não sentir falta dessa experiência. O artista é reservado sobre sua vida pessoal e mantém sua intimidade distante dos holofotes.

Segundo O Correio Braziliense, Ney reforça que nunca teve filhos, biológicos ou reconhecidos oficialmente, e não fala sobre adoção. Ele não é casado e costuma manter a vida afetiva em sigilo.

Apesar de não ter formado uma família, Ney Matogrosso nutre uma relação profunda com a mãe, Beita de Souza Pereira, que completou 103 anos em 2025. Em diversas entrevistas, o cantor se emociona ao falar dela. Sua mãe é retratada com destaque no filme Homem com H, interpretada pela atriz Hermila Guedes.

Já o pai de Ney, Antônio Matogrosso, era militar da Aeronáutica e teve uma relação rígida com o filho. Segundo relatos do próprio cantor, a convivência foi marcada por disciplina severa e uma tentativa constante de enquadramento. Ainda jovem, Ney saiu de casa e rompeu com o autoritarismo paterno.

Em entrevista à Cissa Guimarães, o cantor lembrou que aos 27 anos era hippie e deu um beijo no pai, o primeiro dos filhos a fazer o gesto de carinho, o que mudou a relação entre os dois.

Ney Matogrosso tem irmãos, embora fale pouco sobre eles publicamente. Em algumas entrevistas, mencionou de forma breve que cresceu com irmãos, mas evita expor detalhes da vida privada da família. Seu foco sempre esteve mais voltado à arte e à relação com a mãe.

Homem com H está disponível na Netflix e na Prime Vídeo.