Netflix divulga trailer de Stranger Things 5 com data de estreia

O primeiro trailer da quinta temporada de Stranger Things finalmente chegou. O teaser oficial do capítulo final da série de sucesso da Netflix foi lançado neste 16 de julho, mostrando que o inimigo ainda está vivo e os cinco amigos se unirão contra Vecna.

Stranger Things 5 estreia com o Volume 1 (Episódios 1 a 4) em 26 de novembro, seguido pelo Volume 2 (Episódios 5 a 7) no Natal e o Final (Episódio 8) na véspera de Ano Novo. Cada volume será lançado às 17h (horário do Pacífico).

O que vai acontecer em Stranger Things 5

Stranger Things 5 se passa no outono de 1987. “Hawkins está marcado pela abertura das Fendas, e nossos heróis estão unidos por um único objetivo: encontrar e matar Vecna. Mas ele desapareceu e seu paradeiro e planos são desconhecidos”, diz a sinopse oficial.

Para complicar a missão, o governo colocou a cidade em quarentena militar e intensificou a busca por Onze, forçando-a a se esconder novamente. À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um medo pesado e familiar se aproxima. A batalha final se aproxima — e com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal do que qualquer coisa que já enfrentaram. Para acabar com este pesadelo, eles precisarão de todos – o grupo inteiro – unidos, uma última vez.

O elenco de Stranger Things 5 inclui: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (Tenente Akers) e Linda Hamilton (Dra. Kay).