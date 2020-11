Novo visual? Cabelo pêssego da Manu Gavassi explica mudança

Manu Gavassi surgiu com os cabelos na cor pêssego para uma campanha de marca de calçados. Mas, na quinta-feira (5), revelou que o visual era temporário. Publicou vídeo no Instagram mostrando todo o processo para retirar a peruca de aspecto bem natural.

Como Manu Gavassi tirou a peruca pêssego?

Manu Gavassi contou com o trabalho de dois profissionais para tirar a peruca. Eles eliminaram a cola da parte frontal com o auxílio de cotonetes. “Tirar peruca dá vontade de espirrar. Nada a ver, né?”, comentou a ex-BBB aos risos.

Quando se viu apenas com a proteção sobre os cabelos naturais, pensou na possibilidade de uma transformação real. “Eu carequinha estou bonitinha. Quem sabe um dia? Se eu raspasse e descolorisse, seria legal. Você apoia? Você acha que eu seguro?”, perguntou ao cabeleireiro. Confira o vídeo abaixo:

Manu Gavassi usou mais perucas

As perucas têm feito literalmente a cabeça das famosas. Manu Gavassi usou outro modelo recentemente, com fios castanhos curtos e franjinha. “Mistura de Rita com Amélie pra Elle Brasil”, escreveu na legenda da foto.

Mais uma peruca da Manu Gavassi

Em julho, Manu Gavassi publicou foto com corte joãozinho. Mais uma vez, tratava-se de uma peruca de aspecto natural. “Um (grandíssimo) sonho chamado: minha primeira capa da Harper’s Bazaar Brasil”.

É peruca ou lace?

A peruca passou por várias fases ao longo da sua história, que começou no Egito Antigo. Já serviu para proteger do frio e até para representar status. É ainda alternativa para esconder a calvície.

Hoje, ganhou versões com efeito mais natural, que receberam o nome de laces, que contam com tela interna onde os fios são costurados um a um. Podem ser colocadas com cola (ficando presas por até sete dias na cabeça) ou fitas dupla face específicas para perucas.

Existe a opção chamada “lace front”, em que a base de tela fica apenas na parte da frente, de orelha a orelha. Já o modelo “full lace” tem tela em toda extensão, parecendo que os fios “nascem” do couro cabeludo em todos os pontos, não apenas na frente.