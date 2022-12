O que aconteceu com a Gkay? Influencer sai de casa em ambulância

Após a polêmica entre Gkay e Fábio Porchat, e a repercussão calorosa nas redes sociais, a influencer de 30 anos passou mal na tarde desta terça-feira, 27 de dezembro. A informação é do jornalista Léo Dias, do Metrópoles.

O que houve com Gkay?

Conforme publicação coluna do Léo Dias, Gessica Kayane - a Gkay - passou mal em sua casa em São Paulo e seus amigos precisaram chamar uma ambulância para levá-la ao hospital.

O jornalista revelou que a famosa já está sob efeito de remédios, mas sem previsão de alta. A causa da internação não foi divulgada.

A briga entre Gkay e Fábio Porchat começou no domingo, 25 de dezembro, após o humorista fazer uma piada com a influenciadora no especial Melhores do Ano, da TV Globo.

Na ocasião, o comediante fez uma piada citando a influenciadora digital enquanto homenageava Jô Soares, que faleceu em agosto de 2022. “Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá (Werneck)? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?”, disse, arrancando gargalhadas do público.

Após a repercussão do texto do artista, Gkay escreveu nas redes sociais que isso tinha acabado com seu Natal.

A polêmica continuou depois que Fábio Porchat publicou um vídeo sobre a situação. Assista:

