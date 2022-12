Fortuna da Gkay: qual o patrimônio da influenciadora?

Gkay é um dos nomes mais comentados da web nos últimos anos. A influenciadora digital é a responsável pela Farofa, evento realizado em Fortaleza, além de ter estrelado filmes na Netflix e colecionar milhões de seguidores nas redes sociais. Afinal, quanto a paraibana tem na conta?

Qual o valor da fortuna da Gkay?

Estima-se que o valor da fortuna da Gkay esteja entre 20 a 50 milhões de reais, de acordo com informações publicadas pelo Gshow.

É possível ter uma ideia do patrimônio da paraibana através de seus trabalhos realizados na web. Em entrevista à Folha de S. Paulo, em dezembro de 2021, a influenciadora digital revelou o valor cobrado por cada publicidade em sua página no Instagram. "Agora é pelo menos R$ 40 mil para um story. Se quiser feed, vai ter que batalhar para a gatinha aqui fazer, que ela está requisitada", disse.

Neste ano, a famosa investiu cerca de R$ 8 milhões para a organização da Farofa da Gkay, sua tradicional festa de aniversário realizada em um hotel de luxo, em Fortaleza, no Ceará. Ela até fretou um avião para levar seus convidados até o evento.

Gkay começou a ficar conhecida em 2013 após ser incentivada por sua família a postar vídeos humorísticos no YouTube. Aos poucos, o canal da paraibana cresceu e fez com que ela ganhasse milhares de seguidores em suas redes sociais.

Nos últimos anos, ela priorizou o Instagram e deixou o YouTube de lado. Atualmente, a paraibana soma mais de 20 milhões de seguidores em sua página e mais 20 milhões no TikTok, onde posta vídeos de dancinhas.

Além do faturamento com publicidade, Gkay também investe na carreira de atriz. Ela atuou recentemente em Um Natal Cheio de Graça (2022), da Netflix, ao lado de Sérgio Malheiros e Vera Fisher. Em 2021, ela também já havia participado do longa-metragem Carnaval, outra produção da plataforma de streaming.

Qual é a altura da Gkay?

Gkay tem 1,54m de altura. Ligada em moda, a influenciadora digital sempre aposta em saltos altos para compor seus looks.

A paraibana não esconde que já realizou dezenas de intervenções estéticas. Nos últimos meses, as cirurgias realizadas pela famosa até levantaram uma discussão na web sobre o limite da quantidade de procedimentos que podem ser realizados por uma pessoa.

Ente as cirurgias realizadas pela atriz, estão aplicação de botox no rosto, rinoplastia, bichectomia, preenchimento labial, próteses de silicone nos seios, lipoaspiração HD, harmonização facial com aplicação de ácido hialurônico e botox e lentes de contato dental.

Quem é o atual namorado da Gkay?

Gkay atualmente está solteira. Apesar de sempre compartilhar com seus seguidores piada sobre sua vida amorosa, há tempos que a paraibana não assume um relacionamento publicamente.

Surgiram rumores na web no início de 2022 de que a famosa estaria namorando o bilionário João Appolinário Neto, herdeiro da empresa Polishop. No entanto, a informação nunca foi confirmada por nenhum dos dois.

Gkay namorou o também influenciador digital Rezende, em 2020, mas o relacionamento chegou ao fim após vídeos do rapaz em uma festa e acusações de traição circularem nas redes sociais. Na época, a paraibana mandou uma indireta para o ex em sua página no Twitter: "THANK YOU NEXT! Quer ficar de casal na internet e de p*taria na vida real, desculpa amor minha vida não é uma novela. Pelo menos eu não preciso de bebida pra fazer/falar o que eu quero, se eu quiser fazer eu não faço, não fico de personagenzinho na internet não. Mas enfim né macho sendo macho”.

Recentemente, durante uma entrevista ao programa Lady Night, a paraibana confirmou ter ficado com o DJ e cantor Pedro Sampaio, de quem permanece amiga.