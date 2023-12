O que aconteceu com Marcelinho Carioca?

O ex-jogador de futebol e comentarista Marcelinho Carioca, 51, estava desaparecido desde o último domingo, 17, quando foi para uma festa na Zona Leste de São Paulo, após seu carro do famoso ser encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, região Metropolitana, e a polícia trabalhava com a possibilidade do atleta ter sido sequestrado. No entanto, nesta segunda, o famoso foi encontrado pelos policiais e confessou ter sido raptado após se envolver com uma mulher casada.

Marcelinho Carioca é sequestrado em São Paulo

As investigações do desaparecimento de Marcelinho Carioca já foram iniciadas pela polícia, conforme informações apuradas pelos repórteres Kleber Tomaz e Rubens Santos, do G1. Além das delegacias da capital paulista, a Divisão Antissequestro (DAS) também trabalha no caso, enquanto policiais já foram mobilizados para buscar pistas sobre o paradeiro do famoso.

Marcelinho Carioca sumiu no último domingo, mas seu veículo foi encontrando na cidade de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Dois homens que estavam perto do automóvel foram presos, suspeitos de terem participação no crime. A situação será registrada como "desaparecimento de pessoa e localização de veículo".

"A Secretaria da Segurança Pública informa que um veículo foi localizado abandonado na região de Itaquaquecetuba. Um boletim de ocorrência está sendo registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos", informa o comunicado da pasta da Segurança.

A notícia também foi publicada pelo portal Léo Dias, que afirma que o jogador de fato está sendo vítima de sequestro, mantido em cárcere privado, e que os criminosos teriam entrado em contato com a família pedindo resgate em dinheiro. Até a publicação deste texto, não havia confirmação oficial sobre essas informações.

Atualmente, Marcelinho Carioca mantém a própria rádio, a "Rádio Marcelinho Carioca", na qual fala sobre futebol. Depois de encerrar a carreira como atleta, o famoso cursou faculdade de Jornalismo e tornou-se comentarista do programa "Jogo Aberto", na Band, e de transmissões ao vivo de partidas, além de ter feito reportagens especiais.

Carioca também seguiu carreira na política. Em 2021, foi nomeado Secretário Municipal de Esporte e Lazer da cidade de Itaquaquecetuba. Ele também já se candidatou aos cargos de deputado federal, mas conquistou a suplência, e vereador, mas não foi eleito.

Marcelinho é conhecido por ser um dos nomes mais famosos do Corinthians. Permaneceu no clube entre 1994 e 2001, sendo o quinto maior artilheiro da história do clube e um dos jogadores que mais levantaram taças ao longo da trajetória no alvinegro.

Marcelinho é encontrado em São Paulo

Após a divulgação do caso na imprensa, Marcelinho Carioca foi encontrado por volta das 14h nesta segunda-feira, conforme informações divulgadas pela Polícia Civil ao G1. O atleta foi libertado depois de passar algumas horas em cárcere privado.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Marcelinho aparece com um olho roxo, no cativeiro onde estava sendo mantido refém, e revela a motivação do crime. "Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, curtindo um samba. E aí fiquei com uma mulher que é casada, depois o marido dela pegou, me sequestrou, me levou e esse foi o BO", diz o ex-jogador.

A mulher com quem o famoso teria se envolvido também aparece na gravação. "Eu confirmo tudo o que ele está falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele", revela.

