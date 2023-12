Mundial de Clubes: horário do jogo Fluminense contra Al Ahly

O Fluminense estreia em seu primeiro Mundial de Clubes nesta segunda-feira, 18 de fevereiro, a partir das 15h (horário de Brasília), e vai jogar contra o Al Ahly, time do Egito. A partida é válida já pela semifinal e ocorre no estádio King Abdullah Sports City Stadium, na Arábia Saudita.

Fluminense x Al Ahly ou Al Ittihad

Data: segunda-feira, 18/12

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah Sport City

Onde assistir: TV Globo, CazéTV no Youtube, Globoplay e FIFA+

Quais são os jogadores do Fluminense no Mundial?

Fernando Diniz tem 23 jogadores à disposição para o Mundial de Clubes da FIFA, sendo eles Cano, Felipe Melo, Ganso, André, Marcelo, Arias e Keno. Lele e Leo Fernández ficaram no Rio de Janeiro.

Como a FIFA obriga os clubes a inscrever três goleiros, o Tricolor das Laranjeiras terá Fábio, titular, e os reservas Pedro Rangel e Vitor Eudes. Na linha defensiva, estão disponíveis os zagueiros David Braz, Felipe Melo, Marlon e Nino e os laterais Samuel Xavier, Guga, Diogo Barbosa e Marcelo.

Quanto ao meio de campo e volantes, Diniz terá como opções Lima, Alexsander, André, Martinelli, Thiago Santos, PH Ganso, Daniel e Jhon Arias, as mesmas peças da Libertadores, quando venceu o Boca Juniors na final, no Maracanã.

No ataque, Germán Cano lidera o esquadrão ao lado de Keno, Yony González e John Kennedy, responsável pelo gol do título.

Quanto o Fluminense pode ganhar no Mundial?

Se passar pela semifinal e vencer a final do Mundial de Clubes, o Fluminense debe faturar a de US$ 5 milhões, o mesmo que R$ 24,6 milhões na cotação de dezembro. De acordo com o regulamento do campeonato, a FIFA destina diferentes valores desde o campeão até o último na classificação final.

Se chegar até a final, mas perder para o adversário, aí leva para casa US$ 4 milhões (R$ 19,7 milhões). Em caso de terceiro lugar, o valor cai para US$ 2,5 milhões (o mesmo que R$ 12,3 milhões).

Todos os anos, desde quando assumiu a organização do torneio intercontinental em 2000, a FIFA premia os sete participantes do Mundial com dinheiro.

Consequentemente, quanto maior a sua posição na classificação maior será o valor. do prêmio Se o Fluminense terminar em 4º lugar, por exemplo, a premiação será de US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões).

Enquanto isso, o 5º colocado leva R$ 7,4 milhões (o mesmo que US$ 1,5 milhão), o 6º o total de US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões) e o 7º e último o valor de US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões na cotação de dezembro), de acordo com a FIFA.