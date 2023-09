Músico foi vítima de crime no Rio de Janeiro no último sábado, 2 de setembro.

O que aconteceu com o baixista do Ultraje a Rigor, Mingau?

O que aconteceu com o baixista do Ultraje a Rigor, Mingau?

Rinaldo Oliveira Amaral, baixista da banda Ultraje a Rigor e mais conhecido pelo nome de Mingau, foi baleado na cabeça no final da noite de sábado, 2 de setembro, em Paraty, no Rio de Janeiro. A situação só veio a público mais tarde, no começo da madrugada do domingo (3), por conta de uma publicação do vocalista da banda, Roger Moreira.

De acordo com informações da Polícia Militar para a jornalista Camila Teixeira, do G1, Mingau estava de carro pela Praça do Ovo, bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro, quando foi alvejado por criminosos armados.

A motivação do crime ainda não foi revelada, nas redes sociais especula-se que o cantor pode ter sido vítima de um assalto, mas caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil que informou em nota ao G1 que tem uma testemunha do ocorrido e ainda procura por outra informações para esclarecer o crime. Ninguém foi preso até o momento.

Como está o Mingau do Ultraje a Rigor?

O quadro de saúde do baixista do Ultraje a Rigor é estável, segundo as informações da PM durante a apuração de Camila Teixeira para o G1. No local do crime ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda.

O Edição das 8, programa da Globo News, informou no começo desta manhã de domingo que Mingau vai ser transferido para o Hospital Oswaldo Cruz, na Avenida Paulista, para continuar seu tratamento. O pedido de transferência segundo o jornal veio da equipe médica do hospital de Paraty e uma empresa de taxi aéreo privada vai transportar Mingau nas próximas horas.

O público só descobriu sobre a situação do músico pouco depois da meia-noite de hoje, quando Roger Moreira publicou no Twitter que Mingau foi baleado na cabeça e precisava de um neurocirurgião. "Se alguém souber de algum disponível, por favor, avisem. Obrigado", escreveu o músico, que deixou os fãs preocupados. Pouco mais de uma hora depois, Roger disse que "conseguiram o que precisava" e Mingau já estava sendo atendido.

"Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer. Muito obrigado", concluiu. O cantor não fez novas publicações desde então para atualizar o público sobre o quadro do amigo. Outros membros da banda Ultraje a Rigor ainda não se pronunciaram.

Quem é o Mingau do Ultraje a Rigor

Mingau completou 56 anos de idade neste domingo, 3 de setembro, enquanto segue internado por conta do tiro que levou em Paraty. Ele é baixista da banda Ultraje a Rigor desde o final da década de 1990. O grupo começou se apresentando com covers dos Beatles e de bandas de pubk rock e surgiu nos anos 80, mas Mingau só passou a integrar a banda depois da saída de Serginho.

Em entrevista ao Digital TV, em novembro de 2018, Mingau contou que sua trajetória na música começou muito cedo. Por volta dos 11 anos de idade, ele conheceu o punk ao ser apresentado ao estilo por um vizinho e começou a se interessar. Mingau aprendeu a tocar violão sozinho e alguns anos mais tarde foi convidado por João Gordo a fazer parte do Ratos de Porão. Seu primeiro álbum com a banda foi lançado em 1983, ele saiu do Ratos dois anos depois.

A partir de 1986, ele criou a banda 365 junto com Miro de Melo. O projeto durou alguns anos e depois Mingau se aventurou em outros trabalhos. No final dos anos 90, ele foi chamado por Roger Moreira para integrar o Ultraje a Rigor e desde então ele nunca deixou a banda.

Leia também - Sthefany Brito e Kayky Brito são irmãos? Ator foi atropelado no fim de semana