Após o acidente grave que Kayky Brito foi vítima no Rio de Janeiro, no sábado, 2 de setembro, parte do público descobriu que ele e Sthefany Brito são irmãos. Os atores de 34 e 36 anos, respectivamente, encantam as telinhas desde a infância e formam uma dupla muita unida. Eles já trabalharam lado a lado mais de uma vez. Relembre a trajetória deles.

Família dos irmãos Sthefany Brito e Kayky Brito

Sthefany Brito e Kayky Brito são irmãos e filhos de Sandra Brito e Valmir Fernandes, que se separaram ainda na infância da dupla. Valmir faleceu há alguns anos, em novembro de 2018, por problemas pulmonares. Sandra é hoje casada com Joseph Brito, que tem uma relação próxima com os enteados, segundo mostram publicações da atriz na web.

Sthefany Brito é mais velha que Kayky Brito, mas não por uma distância muito grande. A diferença entre a dupla é de apenas 1 ano e quatro meses. Devido a diversas publicações juntos nas redes sociais e declarações públicas de afeto entre eles, é possível perceber que os irmãos são muito unidos e se amam demais.

Após o atropelamento de Kayky Brito no último sábado, Stephany Brito falou sobre o irmão no Instagram e escreveu uma homenagem. "Volta, no seu tempo! Mas volta! (...) Você foi a primeira pessoa que amei nessa vida. Mãe e pai já vieram no combo, mas quando você chegou ali entendi o que era o tal do amor. E também sempre me sentiu um pouco sua mãe e era muitas vezes! Eu não existo sem você! Você é como se fosse um pedaço do meu corpo, um pedaço da minha alma! Eu te amo tanto (...)", declarou.

Na vida pessoal, Kayky Brito namora com a jornalista Tamara Dalcanale, desde 2021, com quem tem um filho. Eles são pais do pequeno Kalel, que em dezembro completará 2 anos de idade. No Instagram, ela escreveu que após ver o companheiro no CTI está esperançosa e segue acreditando que ele vai ficar bem.

Stephany Brito também já começou a aumentar a família e é mãe de Enrico, que fará aniversário de 3 anos em outubro. Ela é casada com o empresário Igor Raschkovsky, com quem está há mais de 12 anos. Eles só subiram ao altar em 2018 e anunciaram separação em 2019, que durou apenas seis meses. Eles reataram, tiveram o primeiro filho, e até então único, e continuam juntos até hoje.

Stephany já teve outro casamento, ela subiu ao altar com o jogador de futebol Alexandre Pato em 2009. A união durou pouco, apenas nove meses. Hoje Pato é casado com Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos.

Sthefany Brito e Kayky Brito começaram a carreira quase juntos. Aos 12 anos de idade, em 1999, ela entrou para o elenco de Chiquititas Brasil, como a personagem Hannelore. No ano seguinte, ele - que é um ano e quatro meses mais novo que a irmã - também entrou para o folhetim infantil do SBT, como o personagem Fabrício.

Depois, os dois migraram para a TV Globo, Stephany atuou em Um Anjo Caiu do Céu (2001), enquanto Kayky Brito esteve em um de seus maiores sucessos da carreira, O Beijo do Vampiro (2002), em que viveu Zeca, garoto criado por Lívia (Flávia Alessandra), mas que na verdade era filho do vampiro Bóris (Tarcísio Meira).

Em seguida, Stephany esteve em O Clone (2002), um de seus maiores projetos como a personagem Samira, e Kayky também conquistou um de seus grandes sucessos da carreira, a novela Chocolate com Pimenta (2003), em que vivia Bernadete, que nasceu menino, mas acreditava que era menina por conta de uma mentira da mãe biológica.

A dupla de irmãos voltou a trabalhar junto em 2004-2005, quando atuou na novela Começar de Novo. Mais tarde, eles atuaram no mesmo projeto mais uma vez, na novela bíblica O Rico e Lázaro (2017), na Record TV, canal que os dois trabalharam nos últimos anos, ele em Gênesis (2021) e ela em Reis (2022).

O que aconteceu com o Kayky Brito?

Neste fim de semana, o nome do ator Kayky Brito e de sua irmã Stephany Brito ganhou destaque nas manchetes porque o famoso sofreu um grave acidente na madrugada de sábado, 2 de setembro. Kayky Brito foi atropelado por um carro na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Segundo as informações passadas pela polícia para a CNN Brasil, o ator estava em um quiosque com um amigo quando foi ao carro por causa de um objeto. Quando atravessou a rua novamente foi atingido por um motorista de aplicativo, que estava com uma passageira no veículo.

Inicialmente, o quadro do ator foi divulgado como gravíssimo pela secretária municipal de saúde, mas agora Kayky Brito agora está estável, segundo a atriz Stephany Brito publicou na tarde de sábado em story do Instagram. Ela também disse que o irmão teve politraumatismo e continua internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Depois, o ator foi transferido do Hospital Municipal Miguel Couto para o Hospital Copa D'Or, que divulgou um boletim no período da noite sobre a situação de Kayky Brito. O hospital disse que ele está sedado e em ventilação mecânica, segundo informa a nota recebida por alguns veículos de comunicação, como a Folha de São Paulo.