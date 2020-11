O que sabemos sobre ‘Maldivas’, série da Bruna Marquezine e Manu

A Netflix anunciou a contratação de Bruna Marquezine, na semana passada. A especulação de que estaria em uma série ao lado da amiga, Manu Gavassi, acaba de ser confirmada. A foto do elenco foi publicada nas redes sociais junto com o nome: “Maldivas“. “Já que vocês não conseguem guardar um segredinho, melhor eu já contar pra todo mundo. Minha nova série nacional não tem nada de Condo Ladies não, gente!”, escreveu a plataforma de streaming.

O que já se sabe sobre a série da Bruna Marquezine?

Com estreia em 2021, mas sem data marcada, a produção conta com elenco estrelado. Além de Bruna e Manu, estão Sheron Menezzes, Carol Castro, Klebber Toledo, Romani, Natalia Klein, Guilherme Winter e Samuel Melo.

O vídeo de divulgação brinca com os vazamentos de informação, que criaram expectativas e especulações. O nome que inicialmente circulava pela web, “Condo Ladies”, não se provou real.

Escrita por Natalia Klein, tem Bruna Marquezine no papel de Liz, uma goiana que muda para Rio de Janeiro em busca de reencontrar sua mãe, morta em um incêndio misterioso. Segundo o site da Folha de S.Paulo, a personagem ficará no Condomínio Maldivas, que dá nome à trama, localizado na Barra da Tijuca.

Em meio à procura por respostas, Liz encontrará mistérios e intrigas. Precisará se esconder do investigador Denilson (Romani). Manu, por sua vez, será Milene, a rainha do Maldivas, que tem uma vida aparentemente perfeita com o marido, o cirurgião plástico Victor Hugo, interpretado por Klebber.

Outro trabalho da Bruna com a Netflix

A atriz não renovou contrato com a Globo e anunciou a nova contratação ao publicar foto usando boné, crachá e bolsa com o nome da plataforma da streaming. Além de “Maldivas”, há comentários de mais um possível trabalho da Bruna Marquezine. Seria “Conquest”, uma série internacional parcialmente gravada em São Paulo, que contaria com Keanu Reeves.