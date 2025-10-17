Celebridades

O que tem o filho Patrícia Poeta? Apresentadora chora no Encontro

Rapaz é filho da jornalista e Amauri Soares

Escrito por Anny Malagolini
Patrícia Poeta e filho Foto: redes sociais

A jornalista Patrícia Poeta foi às lágrimas ao falar do filho, Felipe Poeta, durante a apresentação do Encontro nessa sexta-feira, 17 de outubro. No ao vivo, a apresentadora confessou que estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida.

O que aconteceu com o filho de Patrícia Poeta e a saúde

Filho de Patrícia Poeta e Amauri Soares, um dos chefões da TV Globo, o DJ Felipe Poeta, de 23 anos, estaria se recuperando de uma infecção. A apresentadora não deu detalhes do estado de saúde. “Eu estou emocionada porque esse momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo um dos momentos mais difíceis. Há dois meses, o meu filho… Enfim, ele está se tratando. O que eu queria dizer para vocês é que vocês são o respiro e a leveza no dia a dia”, disse Patricia durante o programa global.

Felipe Poeta Soares é filho único por parte de mãe.

O herdeiro é DJ e produtor musical, e segue carreira com o nome artístico PoetaNoBeat. Com mais de milhares de ouvintes mensais no Spotify, Felipe misturando gêneros e músicas de artistas como Tati Quebra Barraco e Adriana Calcanhoto.

O jovem estudou produção musical na Los Angeles College of Music e abriu sua própria gravadora, a Tha House Company. Felipe também produziu a trilha sonora da segunda temporada do seriado “Arcanjo Renegado” (2020), do Globoplay. Seu primeiro EP foi lançado em 2020, intitulado “Creation”.

