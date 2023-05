Quem é o único filho de Patrícia Poeta?

Apresentadora na TV Globo, Patrícia Poeta já foi casada com um dos executivos da emissora e o relacionamento resultou em um filho, Felipe Poeta Soares. O rapaz ingressou no mundo da música há alguns anos e já tem projetos espalhados pelas plataformas e até com artistas de destaque, como Tati Quebra Barraco.

Filho da Patrícia Poeta é produtor musical

O filho de Patrícia Poeta se chama Felipe Poeta Soares e tem 20 anos de idade. O rapaz é produtor musical, beatmaker e DJ. Ele é criador e CEO da própria produtora, a Tha House Company, gravadora independente que conta com projetos comandados por Felipe e também o produtor Monog.

O filho da apresentadora da TV Globo estudou música em Los Angeles, nos Estados Unidos, e passeia por vários gêneros musicais, como o rap, reggae, pop, entre outros. Com o nome artístico de PoetaNoBeat, ele tem vários projetos publicados nas plataformas de música.

Em 2021, ele lançou o single Interesses, com JXTV. No mesmo ano, ele soltou a faixa Capitã, em parceria com Monog, Nagy e Gabrá, além das músicas XPORT, Sin City, Velas, London, Nada Tão Tranquilo e Bipolar. Em 2022, ele lançou os singles Melhor Agora, Endereço, Máquina do Amor, Só Pena em Nós Dois, Balão e Gestão Inteligente. Em 2023, por enquanto soltou apenas a faixa Menor Bom, em parceria com Ryanzin, Alezzy e Laundry Records.

No Spotify, o rapaz tem mais de 100 mil ouvintes mensais e músicas que ultrapassam os milhares de reproduções. Já no Instagram, ele conta com mais de 83 mil fãs. Em março desde ano, Felipe Poeta Soares mostrou na rede social que trabalhou com Tati Quebra Barraco na KondZilla em um novo projeto, que ainda não foi lançado.

Com quem Patrícia Poeta já foi casada?

Patrícia Poeta foi casada com o diretor da TV Globo Amauri Soares, de 56 anos, que é pai de seu único filho, Felipe. A famosa de 46 anos esteve com Amauri por mais de uma década.

O ex-casal subiu ao altar em 2001 e no ano seguinte já se tornaram pais. O relacionamento durou dezesseis anos e terminou em 2017. Discretos, o diretor e a apresentadora não revelaram na mídia o motivo do término.

Amauri Soares entrou na Rede Globo em 1987. Formado em jornalismo pela Unesp, a Universidade do Estão de São Paulo, ele começou a trajetória na emissora como apenas um estagiário na Globo de Bauru, sua cidade natal.

Ao longo da carreira, ele foi repórter, editor, apresentador, chefe de redação, editor-chefe do Jornal Nacional, diretor de jornalismo em São Paulo e diretor executivo da Globo Internacional, além de se tornar diretor de programação da Globo e também do canal TV Globo, após a unificação das empresas do grupo.

Amauri chegou a migrar para o SBT em 1991, mas ficou poucos meses na emissora de Silvio Santos. Seis meses depois, ele voltou aos prédios da TV Globo, onde permanece até hoje.

Em março de 2023, foi anunciado pela emissora que Amauri Soares agora assume a direção dos Estúdios Globos. Ele fica no lugar de Ricardo Waddington, chefão da emissora que deixa o cargo após 40 anos de carreira no canal a partir de junho. Enquanto Ricardo ainda faz parte do quadro de funcionários do grupo Globo, eles trabalham lado a lado na transição.

Amauri é discreto nas redes sociais e mantém uma conta fechada no Instagram com menos de 100 seguidores. Ele aparece às vezes em alguns cliques do filho que teve com Patrícia Poeta e em comentários nas publicações de Felipe.

