Olivia Newton-John, estrela de Grease, morre aos 73 anos

A atriz e cantora Olivia Newton-John morreu nesta segunda-feira, 8, aos 73 anos, na Califórnia. A famosa ganhou reconhecimento mundial ao protagonizar o musical Grease – Nos Tempos da Brilhantina na década 70 ao lado de John Travolta.

Olivia Newton-John morre na Califórnia

A famosa foi diagnosticada com câncer de mama com metástase no osso sacro em 2018 – anteriormente, ela já havia vencido outros dois tumores, em 1992 e 2015.

O comunicado sobre a morte da atriz foi publicado em sua conta no Instagram pelo seu marido John Easterling na tarde de hoje. “Olivia Newton-John faleceu pacificamente em seu rancho na Califórnia nesta manhã, rodeada de sua família e amigos. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da família neste momento tão difícil”, começa.

“Olivia tem sido um símbolo de triunfos e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua jornada com o câncer de mama. Sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com o Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa de plantas medicinais e câncer. Doações podem ser feitas em sua memória para o @onjfoundation”.

Antes de se tornar a estrela de Grease, Olivia já havia participado da famosa competição musical Eurovision. Mas foi em 1978 que ganhou o mundo no papel de Sandy Olson, par romântico do galã Danny Zuko, interpretado por John Travolta. Juntos, ficaram conhecidos por darem voz à música You’re The One That I Want e aos demais hits do filme.

Não foi só no cinema que Olivia Newton-John brilhou. Como cantora, vendeu mais de 100 milhões de discos e se consagrou com a faixa Physical, sucesso no mundo inteiro.

Olivia estava casada com o empresário norte-americano John Easterling desde 2008. Ela deixa o marido, a filha Chloe Lattanzi, de 36 anos, fruto da relação com Matt Lattanzi, a irmã Sarah Newton-John, irmão Toby Newton-John e quinze sobrinhos.

Ainda não há informações sobre o velório e enterro da artista.

