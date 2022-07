10 documentários e filmes de rock Netflix para assistir em 2022

Com vastos catálogos à disposição, pode ser desafiador escolher o que assistir em uma plataforma streaming. Há quem demore mais para escolher o que ver do que o tempo gasto no filme ou série que optou por assistir. Para filtrar essa busca, você vai encontrar a seguir uma lista com documentários e filmes de rock Netflix que pode assistir agora mesmo.

Chorão: Marginal Alado é documentário brasileiro | filmes de rock Netflix

Para quem é fã do cenário musical brasileiro, este documentário entre os filmes de rock Netflix pode ser uma boa opção. A obra destrincha a personalidade de Alexandre Magno Abrão, o Chorão da banda Charlie Brown Jr. Com imagens e vídeos de shows, momentos do cantor, entrevistas de familiares, produtores, amigos, entre outros, a produção mostra desde a ascensão do artista até sua morte em 2013, devido a uma overdose. Além disso, o documentário também discute sobre o preço da fama.

Direção: Felipe Novaes

Ano: 2019

Rocketman na lista de filmes de rock Netflix

Nesta cinebiografia musical da lista de filmes de rock Netflix, o público acompanha a história do britânico Elton John. O longa é estrelado por Taron Egerton no papel principal e também conta com Jamie Bell como Bernie Taupin, grande amigo de Elton, e Richard Madden no papel do empresário John Reid. A trama segue os passos do músico desde a infância, quando lidou com o abandono do pai, e segue até o ponto mais alto da carreira do famoso, que precisou lidar com vícios.

Direção: Dexter Fletcher

Ano: 2019

The Dirt – Confissões do Mötley Crüe | filmes de rock Netflix

O longa é estrelado por Douglas Booth, Machine Gun Kelly, Daniel Weber e Iwan Rheon e traz a história da banda Mötley Crüe, uma das mais importantes do Glam Metal, um subgênero do heavy metal que mistura elementos do rock, punk e pop. O filme mostra o ápice do sucesso da banda composta por Vince Neil, Nikki Sixx, Mick Mars e Tommy Le, por volta das décadas de 1980 e 1990, e traz os quatro membros no auge do glamour de ser um rockstar.

Direção: Jeff Tremaine

Ano: 2019

Metal Lords

Estrelado por Jaeden Martell, de It: A Coisa e Em Defesa de Jacob, o filme mostra dois garotos que decidem formar uma banda de heavy metal na escola. O problema, é que só eles se interessam de verdade pelo assunto. A dupla parte em busca de um baixista, mas como não encontram ninguém perfeito para a tarefa, acabam aceitando uma garota muito boa no violoncelo. Os três então precisam trabalhar juntos para formar uma banda digna da Batalha das Bandas.

Direção: Peter Sollett

Ano: 2022

Rock On entre os filmes de rock Netflix

Para quem deseja se afastar do núcleo hollywoodiano, esse filme indiano pode ser uma opção. Na trama, quatro amigos se reúnem e buscam reviver momentos de glória como uma banda de rock. Eles passam a relembrar as desilusões e brigas que os separaram tempos antes e buscam uma forma de trazer de volta a alegria que sentiam quando tocavam lado a lado, antes de desavenças obrigarem o quarteto a seguir caminhos diferentes.

Direção: Abhishek Kapoor

Ano: 2008

Bohemian Rhapsody

Esta cinebiografia estrelada por Rami Malek mostra a carreira de Freddie Mercury e como foi a formação e desavenças da banda Queen, uma das mais importante do cenário do rock. A obra apresenta os primeiros encontros de Freddie com Brian May, Roger Taylor e John Deacon, demais integrantes da banda, e mostra como foi criada um dos sucessos mais emblemáticos da banda: a canção Bohemian Rhapsody. O longa também mostra a apresentação do grupo no Festival Live Aid de 1985, um dos momentos mais lembrados da carreira da banda.

Direção: Bryan Singer

Ano: 2018

The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert

Ainda falando em Queen, este é para quem procura por documentários na lista de filmes de rock Netflix. Nesta obra, é mostrada os bastidores da parceria entre a banda Queen e o cantor Adam Lambert, que substituiu os vocais de Freddie Mercury em algumas apresentações do grupo na última década. Produzido pela BBC, o documentário mostra momentos da banda e também conta com entrevistas especiais e imagens de arquivo.

Direção: Christopher Bird e Simon Lupton

Ano: 2019

Rock em Cabul

Richie Lanz, papel de Bill Murray, é um empresário de rock decadente neste longa metragem da lista de filmes de rock Netflix. Com sua carreira respirando por aparelhos, ele leva sua última e única cliente para para o Afeganistão durante uma turnê com o exército dos Estados Unidos. Porém, ele acaba abandonado em Cabul sem dinheiro, cliente ou até mesmo seu passaporte. Apesar de tudo, ele tem um golpe de sorte e esbarra em uma garota que tem uma voz incrível e pode ser sua salvação

Direção: Barry Levinson

Ano: 2015

La Bamba entre os filmes de rock Netflix

O cantor Ritchie Valens, norte-americano descendente de mexicanos, morreu muito cedo, aos 17 anos de idade. Ele sofreu um acidente de avião e teve uma curta carreira, mas antes deixou sua marca na música, principalmente por causa de seu maior sucesso: La Bamba. O filme mostra a trajetória do jovem, que marcou o final dos anos 50 e deixou saudades.

Direção: 1987

Ano: Luis Valdez

Heroes: Silence and Rock & Roll

A produção é mais um documentário da lista. Heroes: Silence and Rock & Roll segue os passos da ascensão da banda de rock espanhola Héroes del Silencio da cidade de Zaragoza, Aragão, composta por Pedro Andreu, Juan Valdivia, Enrique Bunbury, Joaquin Cardiel e Alan Boguslavski. Formada nos anos 80, o grupo teve grande influência e foi muito importante para a história da Espanha.

Direção: Alexis Morante

Ano: 2021

