Onde fica a fazenda do cantor Daniel que faz sucesso na TV

Sucesso nas manhãs de domingo da TV Globo com o programa Viver Sertanejo, Daniel, de 59 anos, apresenta a atração diretamente de sua fazenda, localizada no interior do estado de São Paulo. A propriedade tem mais 2 mil hectares.

Onde fica a Fazenda Morro Chato do cantor Daniel?

A fazenda do cantor Daniel está localizada em Brotas, no interior de São Paulo, e lesta propriedade que o artista utiliza de cenário para o programa ‘Viver Sertanejo’, exibido nas manhãs de domingo na Globo. A cidade está a 290 quilômetros de São Paulo. No local, ele mantém diversas atividades rurais, como criação de gado, plantação de hortaliças, produção de leite e ovos, além de um espaço para lazer e descanso junto à família.

Apesar da beleza do local, o cantor e a família do sertanejo não moram na fazenda, mas sim em uma mansão luxuosa, localizada em condomínio na zona urbana de Brotas. O imóvel tem um lago repleto de carpas e uma piscina ampla, além de uma capela.

Super família, Daniel é vizinho da mãe e planejou toda a mansão para atender as necessidades dos familiares.

Aliás, Daniel escolheu viver com a esposa e filhas na cidade que nasceu. Segundo o artista, viver perto de suas origens é o que mantém pé no chão e longe do deslumbramento com a fama.

Daniel é casado?

Desde 2010, Daniel é casado com a bailarina Aline Pádua, e desde então, os dois mantêm um relacionamento sólido. A família cresceu com a chegada de três meninas, que se tornaram o centro da vida do cantor:

Lara, nascida em 2009, é a primogênita. Já demonstrou interesse pela música e participou de apresentações ao lado do pai, em momentos que emocionaram os fãs.

Luiza, de 2012 e Olívia, a caçula, nasceu em 2022.