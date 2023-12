Filhos de Daniel: como é a família do cantor sertanejo?

Daniel é pai de três garotas, fruto de seu relacionamento de mais de 20 anos com a bailarina Aline de Pádua, 42. O cantor sertanejo de 55 anos se mostra um cara de família, nunca deixa de fazer uma declaração de amor as herdeiras e a esposa publicamente, e até lançou projeto musical com uma das filhas.

Filha mais velha de Daniel segue os passos do pai

A filha mais velha de Daniel é Lara Pádua Camillo, de 14 anos. Ela nasceu em novembro de 2009, quando os pais já tinham um relacionamento sólido - que havia começado em 2001 - mas ainda não eram casados. Por isso, a menina esteve na cerimônia de união dos pais, em maio de 2005, com quase seis meses de vida.

A mais conhecida entre as herdeiras de Daniel, Lara se destaca porque já mostrou que herdou o talento do pai e vem seguindo os seus passos na carreira da música nos últimos anos, ela já apareceu cantando nas redes sociais e fez até show. Em novembro de 2022, ela lançou com o pai uma versão da música Tantinho, como parte do projeto "Duas Vozes" do cantor sertanejo.

A canção não foi uma escolha a toa, já que a faixa, originalmente de Carlinhos Brown, foi regravada por Daniel em 2014 em homenagem a própria Lara, que agora já crescida pôde emprestar sua voz em uma nova versão. Na época do lançamento do clipe da música, Daniel disse ao G1 que sentiu que precisava gravar Tantinho, porque a letra de Brown expressava exatamente o que ele teria escrito para a primogênita. "Essa canção retrata o que eu vivo a partir da chegada da minha filha, a repaginada na minha vida e meu estado de espírito", comentou.

E depois desta regravação de Lara ao lado do pai, ela estreou nos palcos. Em dezembro de 2022, em uma mini turnê que Daniel fez em um cruzeiro, a filha do músico subiu ao palco com o grupo Roupa Nova. Um ano mais tarde, em novembro de 2023, Lara fez um show solo, que levou o título e Lara a Bordo no Navio do Daniel, cruzeiro especial do músico.

Lara ainda não tem canções solos ou álbuns próprios e em suas apresentações faz covers. No entanto, ao que tudo indica a garota deve seguir a carreira de cantora e em algum momento lançar seu próprio material.

A garota também mostra na web que também herdou o talento da mãe na dança e já fez apresentações de ballet. Lara é bem presente nas redes e mostra seu dia a dia para o público no Instagram, em que soma mais de 68 mil fãs.

Quem são as outras filhas de Daniel

Luiza Camilo é a segunda filha de Daniel, ela tem 12 anos de idade, e não tem seguido a carreira artística como a irmã mais velha, mas já chegou a lançar uma música ao lado de Lara, em 2021, a faixa Meninas Grandes, como projeto especial do Mês das Crianças do canal oficial de Daniel no Youtube.

Embora já tenha soltado a voz, a menina não fez outros projetos musicais com a família e por enquanto não indica que pretende seguir a carreira do pai. A garota é mais discreta que Lara e não tem redes sociais, aparecendo de vez em quando apenas nos perfis dos pais. As fotos e vídeos mais recentes da adolescente saíram nos últimos dois meses, de uma publicação patrocinada de uma marca de brinquedos na conta da mãe, Aline de Pádua, além de um passeio em família e também sua primeira comunhão.

Já a filha mais nova de Daniel é a pequena Olivia, de apenas 1 ano e 11 meses. A menina veio ao mundo em janeiro de 2022 e também aparece em publicações nos perfis dos pais. Em entrevista à Quem em 2021, enquanto ainda estava grávida, Aline contou que o casal pensou em ter mais um filho quando ela chegou próximo dos 40, mas a ideia foi descartada na pandemia. Porém, algum tempo depois, sem planejamento, ela acabou engravidando.

